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दुनिया भर के फील्डरों में किसे बेस्ट मानते हैं जोंटी रोड्स, टॉप 3 में जो नाम लिया यकीन नहीं होगा

क्रिकेट में आज भी जोन्टी रोड्स को ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फील्डर माना जाता है. उन्हें रिटायर हुए 23 साल हो चुके हैं. अब वह दुनिया कोचिंग से खिलाड़ियों को फील्डिंग सिखाते हैं.

Published date india.com Updated: March 18, 2026 8:51 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Jonty Rhodes
इस बार IPL में नहीं दिखेगा जोन्टी की कोचिंग का जलवा

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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