By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दुनिया भर के फील्डरों में किसे बेस्ट मानते हैं जोंटी रोड्स, टॉप 3 में जो नाम लिया यकीन नहीं होगा
क्रिकेट में आज भी जोन्टी रोड्स को ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फील्डर माना जाता है. उन्हें रिटायर हुए 23 साल हो चुके हैं. अब वह दुनिया कोचिंग से खिलाड़ियों को फील्डिंग सिखाते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें