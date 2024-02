कौन है आकाश दीप? इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया में शामिल हुआ बंगाल का ये तेज गेंदबाज

बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में 17 खिलाड़ियों सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के आखिरी तीन मैचों से भी बाहर हो गए जबकि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है.

हालांकि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और केएल राहुल (KL Rahul) बाकी तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनका शामिल होना भारत की मेडिकल टीम से फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करता है.

इसके अलावा भारतीय टेस्ट स्क्वाड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर थी तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप (Akash Deep) को पहला टेस्ट कॉल-अप मिलना. इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अपने भारत ए टीम के लिए प्रदर्शन से भारतीय चयनकर्ताओं के साथ कप्तान रोहित को प्रभावित करने वाले बंगाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. वो भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले गए तीन मैचों में 13 विकेट लेकर सीरीज के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

आकाश बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं लेकिन क्रिकेटर बनने की चाहत में उन्होंने बंगाल का रुख किया. हालांकि उनके पिता इस फैसले के खिलाफ थे. नई टीम में एक बार फिर अपना करियर शून्य से शुरू करने के संघर्ष के बीच आकाश ने पहले अपने पिता और फिर कुछ ही समय बाद अपने भाई को खो दिया. इस भारी त्रासदी से उबरने में उन्हें तीस साल लग गए लेकिन 2019 में, वह बंगाल की अंडर-23 टीम के प्रमुख गेंदबाजों में एक बने.

