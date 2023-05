Who is Akash Madhwal: कौन है आकाश मधवाल? प्लेऑफ में 5 विकेट लेकर IPL में रचा नया इतिहास

Who is Akash Madhwal: इंडियन प्रीमियर (आईपीएल) इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस ने 16वें सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली. मुंबई की इस बड़ी जीत में तेज गेंदबाज आकाश मधवाल (Akash Madhwal) का सबसे बड़ा योगदान रहा. मधवाल ने इस मैच में आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.

पांच बार की चैंपियन मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसका पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 16.3 ओवरों में महज 101 रनों पर ढेर हो गई. आकाश ने लखनऊ की आधी टीम को आउट किया. उन्होंने 3.3 ओवर में महज 5 रन देकर 5 बल्लेबाजों को आउट किया.

आकाश ने IPL में रचा एक नया इतिहास

आकाश IPL प्लेऑफ/नॉकआउट में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अहम लीग स्टेज मैच में 4 विकेट अपने नाम किए थे. उनका ये बॉलिंग परफॉर्मेंस IPL में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. इससे पहले ये रिकॉर्ड अंकित राजपूत के नाम था जिन्होंने 14 रन देकर 5 विकेट चटकाये थे. मधवाल आईपीएल के प्लेऑफ में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

कौन हैं आकाश मधवाल

आकाश मधवाल रुड़की के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. आकाश ने इंजीनियरिंग की है लेकिन उनका मन क्रिकेट में ही लगता है. उनका पंत से भी गहरा नाता है. दरअसल, आकाश और पंत दोनों पड़ोसी हैं.

रुड़की के ढंडेरा के रहने वाले मधवाल विकेटकीपर ऋषभ पंत के घर के सामने हैं. यही नहीं, पंत और आकाश के कोच भी एक ही रह चुके हैं. आकाश ने कोच अवतार सिंह की कोचिंग में क्रिकेट के गुर सीखे हैं. अवतार सिंह पंत को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं.

आकाश मधवाल का अब तक का क्रिकेट करियर

29 साल के आकाश ने अब तक 10 फर्स्ट क्लास, 17 लिस्ट-ए मैच और 29 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश: 12, 18 और 29 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने आईपीएल 2023 के पहले तीन मैचों में केवल एक ही विकेट लिथे. लेकिन अब पिछले चार मैचों में वह 10 विकेट चटका चुके हैं. वह उत्तराखंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जोकि आईपीएल में खेल रहे हैं.