कौन है अमनजोत कौर? जिन्होंने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट लेकर बांधा बांग्लादेश का बोरिया-बिस्तर

Who Is Amanjot Kaur? भारत की युवा तेज गेंदबाज अमनजौत कौर के लिए टी20 के बाद अब वनडे डेब्यू भी काफी शानदार रहा. 23 साल की गेंदबाज ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में 31 रन देकर चार विकेट हासिल किए, जिससे बांग्लादेश की टीम रविवार को शेर-ए- बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में 43 ओवर में 152 रन पर सिमट गई.

अपना पहला वनडे मैच खेल रहीं अमनजौत कौर ने घातक गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून, फरजाना हक, कप्तान निगार सुल्ताना और राबिया खान के विकेट झटके, जिससे बांग्लादेश की टीम बारिश के कारण 44-44 ओवर के किये गये मैच में जूझती नजर आई.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से अमनजोत कौर और बाएं हाथ की स्पिनर अनुषा बारेड्डी ने वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. वहीं, शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रिया पूनिया ने 2021 के बाद पहली बार भारतीय टीम में वापसी की. बांग्लादेश के लिए शोर्ना अख्तर ने अपना वनडे पदार्पण किया.

कौन हैं अमनजोत कौर?

23 साल की अमनजोत कौर दाएं हाथ की बैटर हैं. वह गेंदबाजी भी करती हैं. 1 जनवरी 2000 को पंजाब के मोहाली में जन्मी अमनजोत कौर शुरुआत में चंडीगढ़ के लिए डोमेस्टिक क्रिेकेट में पंजाब क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. इसके अलावा वह इंडिया-ए महिला टीम की भी कप्तानी कर चुकी हैं.

घरेलू क्रिकेट में इंडिया-ए के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें इस साल जनवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय टी20 सीरीज के लिए पहली बार भारत की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया.