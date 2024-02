Dhruv Jurel को भूले तो नहीं! अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी का टीम इंडिया में डेब्यू

राजकोट. इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने दो युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया है. मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) के अलावा यहां युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने का मौका मिला है. सरफराज खान तो घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाते आ रहे हैं लेकिन ध्रुव जुरेल का नाम तेजी से सुर्खियों में छाया है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर कौन है यह खिलाड़ी, तो यहां जानें सब कुछ.

बता दें ध्रुव जुरेल घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत दो साल (फरवरी 2022) पहले ही की थी. अगर आप सोच रहे हैं कि जुरेल को टीम इंडिया में बहुत जल्दी एंट्री मिल गई तो ऐसा नहीं है. यह खिलाड़ी भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में भी अपना हुनर दिखा चुका है. वह यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई के साथ उस टूर्नामेंट का हिस्सा थे. भारत भले ही अंडर-19 का वर्ल्ड कप खिताब बांग्लादेश से हार गया था लेकिन उसे भविष्य के क्रिकेटर यहां मिल गए थे. इनमें से 3 खिलाड़ी टीम इंडिया में आ चुके हैं.

