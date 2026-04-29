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Who Is Donovan Ferreira Who Clinch Victory To Punjab Kings And Played Darley Against Arshdeep And Lockie Ferguson

कौन है डोनोवन फरेरा, जिसने पंजाब किंग्स के जबड़े से छीन ली जीत- अर्शदीप और फर्ग्यूसन को भी नहीं बख्शा

साउथ अफ्रीका का यह खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अपने पांव ही जमा रहा है. उन्होंने मंगलवार को 26 गेंदों में धमाकेदार फिफ्टी जड़कर रॉयल्स को छठी जीत दिला दी.

डोनोवन फरेरा @IPL-BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में मंगलवार की शाम धमाकेदार रही, जब न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच हुआ. इस मैच में पंजाब ने 222 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत अपने नाम कर ली. पंजाब की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में विस्फोटक 62 रन बनाए थे, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने भी यहां 44 बॉल में (6 चौके और 1 छक्का) की बदौलत 59 रन बनाए.

223 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी रॉयल्स के बल्लेबाजों ने मिलकर किए प्रदर्शन के दम पर यहां आसान जीत अपने नाम कर ली. उसकी ओर से यशस्वी जायसवाल ने 27 बॉल पर 51 रन (4×7, 6×1), वैभव सूर्यवंशी 16 बॉल पर 43 रन (4×3, 6×5) के अलावा डोनोवन फरेरा के 26 बॉल पर नाबाद 52 रन (4×6, 6×3) और शुभम दुबे के 12 बॉल (4×3, 6×2) में नाबाद 31 रन खास रहे.

रॉयल्स की इस जीत में उसके युवा बल्लेबाज डोनोवन फरेरा (Donovan Ferreira) का योगदान खास रहा. वह 12वें ओवर में क्रीज पर आए थे, जब रॉयल्स को 52 गेंदों में 100 रनों की दरकार थी. उन्होंने आते ही टीम की जरूरत के लिहाज से रन बनाना जारी रखा और पंजाब के गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं दिया. 26 बॉल में 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी मैच विनिंग साबित हुई और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

बता दें 27 वर्षीय फरेरा प्रिटोरिया (साउथ अफ्रीका) में जन्मे हैं, जो अब तक अपने देश के लिए 3 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. वह पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा थे और इस सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में दिल्ली से ट्रेड कर लिया. इससे पहले भी वह सीजन 2024 में रॉयल्स का हिस्सा थे लेकिन तब उन्हें इस टीम से सिर्फ 2 ही मैच खेलने को मिले, जहां वह 2 पारियों में सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे.

दिल्ली की टीम ने उन्हें सिर्फ एक ही मैच में मौक दिया था, जहां वह 1 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन इस सीजन वह खुद को साबित करने के मूड में थे और रॉयल्स ने भी उन्हें अब तक खेले सभी 8 मैचों में मौका दिया. सीजन की अपनी पहली पारी में वह भले गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 1 रन पर आउट हो गए. लेकिन इसके जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हें मौका मिला तो उन्होंने 44 बॉल की पारी में बेहतरीन 69 रन ठोक दिए.

इसके बाद उन्होंने KKR, LSG और SRH के खिलाफ 7, 20 और 33 रनों की पारियां खेलीं. लेकिन मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने निराश नहीं किया. उन्होंने इस लीग में अपना दूसरा अर्धशतक जमाकर टीम को शानदार जीत दिला दी.

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