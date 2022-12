Kuldeep Sen Debut: कौन हैं कुलदीप सेन? जिसे भारत के लिए डेब्यू करने का मिला मौका, जानिए इस तेज गेंदबाज के बारे में सबकुछ

Kuldeep Sen Debut: भारतीय टीम बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी के रविवार को खेल रही है. तेज गेंदबाज कुलदीप सेन (Kuldeep Sen) इस मुकाबले से भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में भारतीय टीम के लिए अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप सेन को डेब्यू कैप सौंपी. कुलदीप वनडे में भारत के लिए डेब्यू करने वाले 250वें खिलाड़ी बन गए हैं.

कुलदीप ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी गति से सबको प्रभावित किया है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलदीप राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे और उसने इस साल सात मैचों में कुल आठ विकेट लिए थे.