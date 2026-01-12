By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन हैं नंदिनी शर्मा, जिन्होंने WPL में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास- दिल्ली कैपिटल्स ने कितनी कीमत में खरीदा 'हीरा'
WPL 2026 में रविवार (11 जनवरी) को नंदिनी शर्मा ने हैट्रिक लेकर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से इतिहास रच दिया. वह WPL में हैट्रिक लेने वालीं दिल्ली की पहली, जबकि इस लीग की चौथी गेंदबाज बनी हैं.
महिला प्रीमियर लीग में पहली बार खेलने उतरीं युवा तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा (Nandini Sharma) ने अपने दूसरे ही WPL मैच में हैट्रिक लेकर धमाल मचा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलने उतरीं नंदिनी WPL में हैट्रिक लेने वालीं दिल्ली की पहली, जबकि इस लीग में चौथी गेंदबाज हैं. इतना ही नहीं वह WPL में हैट्रिक बनाने वाली दूसरी भारतीय भी हैं. 24 वर्षीय इस युवा तेज गेंदबाज ने गुजरात जायंट्स (GG W) के खिलाफ यह उपलब्धि अपने नाम की. नंदिनी ने यह मुकाम अपने कोटे के आखिरी ओवर में हासिल किया, जो गुजरात की पारी का भी आखिरी (20वां) ओवर ही था. उन्होंने कनिका आहूजा, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह को अपनी हैट्रिक का शिकार बनाया.
नंदिनी ने इस पारी के आखिरी ओवर में कुल 4 शिकार किए. हैट्रिक लेने से पहले वह ओवर की दूसरी बॉल पर काश्वी गौतम को कैच आउट कर चुकी थीं. इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कनिका आहूजा (5) को उन्होंने अपनी स्लोअर बॉल में फंसाकर स्टंप आउट करा दिया. अगली ही गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ को उन्होंने फुल लेंथ गेंद पर बोल्ड कर दिया. अब हैट्रिक की बारी थी और स्ट्राइक पर रेणुका सिंह ठाकुर थीं, जिन्होंने नंदिनी के खिलाफ फाइनल लेग की ओर शॉट खेलने के मन बना लिया था.
नंदिनी ने भी अपनी एक तेज गेंद को लेस स्टंप पर फेंक दिया, जिसे रेणुका मिस कर गईं और वह भी बोल्ड हो गईं. अपनी हैट्रिक देखकर नंदिनी खुशी से झूम उठीं और मैदान पर बाहें फैलाकर तेज दौड़ लगा दी. कुछ पल दौड़ने के बाद उन्होंने सेल्यूट कर अपनी इस हैट्रिक का जश्न मनाया. नंदिनी ने इस मैच में 4 ओवर के अपने कोटे में 33 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. गुजरात ने इस मैच में दिल्ली के सामने 210 रनों की चुनौती पेश की थी. लेकिन दिल्ली की टीम यह रोमांचक मैच 4 रन से हार गई.
उसने पारी के 18वें और 19वें ओवर में 41 रन ठोककर खुद के जीत के करीब ला दिया था. लेकिन आखिरी ओवर में उसे जब सिर्फ 7 रन की ही दरकार थी, तब वह 3 रन ही जोड़ सकी और 4 रन से यह मैच हार गई. ऐसे में नंदिनी की हैट्रिक का मजा किरकिरा हो गया.
बता दें नंदिनी अभी लीग क्रिकेट के अलावा घरेलू क्रिकेट में ही खेलीं हैं और उनकी प्रतिभा का लोहा अभी से दिखने लगा है. चंडीगढ़ में पैदा हुई नंदिनी चंडीगढ़ से ही महिलाओं की घरेलू क्रिकेट में खेलती हैं.वह नॉर्थ जोन के लिए भी कुछ मैचों में खेल चुकी हैं.
इस सीजन में खेलने के लिए इस बार महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में जब नंदिनी का नाम आया तो दिल्ली ने सबसे पहले उन पर बोली लगाई. इसके बाद दिल्ली ने 20 लाख की कीमत में इस खिलाड़ी को अपने पाले में कर लिया. वह सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में खेल चुकी थीं, जहां उन्होंने बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर उन्हें आउट करने में अपनी महारत दिखाई थी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें