कौन हैं शोएब बशीर? आंख बंद करके भी गेंदबाजी कर सकता है इंग्लैंड का मिस्ट्री स्पिनर, भारतीय बल्लेबाजों हो जाओ सावधान!

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को अगले साल भारत में होने वाली आगामी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. उपमहाद्वीप दौरे के लिए इंग्लैंड ने चार फ्रंटलाइन स्पिनरों को चुना. जैक लीच (Jack Leech) अपने स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद स्क्वाड में वापस आए हैं और रेहान अहमद (Rehan Ahmed) को वापस बुलाया गया है जबकि दो अनकैप्ड स्पिनर्स को पहली बार मौका दिया गया है. जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले (Tom Hartley) और ऑफस्पिनर शोएब बशीर (Shoaib Bashir) शामिल हैं.

हार्टले ने इस साल की शुरुआत में सितंबर में इंग्लैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन बशीर को भारत दौरे पर पहली बार इंग्लैंड की कैप पहनने का मौका मिलेगा.

20 साल के बशीर ने 2023 घरेलू सीज़न की शुरुआत से पहले ही अपने पहले पेशेवर कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किया था और बाद में जून में समरसेट के लिए डेब्यू किया. उन्होंने छह प्रथम श्रेणी मैचों में 67.00 की औसत से 10 विकेट लिए.

Also read: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह



बशीर ने अब तक 18 काउंटी मैच खेले हैं, जिसमें सात लिस्ट ए मैचों में तीन विकेट और पांच टी20 मैचों में चार विकेट लिए हैं. हालांकि, बशीर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हाल ही में यूएई में इंग्लैंड लायंस के प्रशिक्षण शिविर के दौरान आया, जहां उन्होंने अफगानिस्तान ए के खिलाफ तीन दिवसीय मैच में 42 रन देकर 6 विकेट लिए. इसी दौरान इंग्लैड टीम के चयनकर्ताओं की नजर इस युवा गेंदबाज पर पड़ी.

इंग्लैंड के क्रिकेट निदेशक रॉब की ने बताया कि बशीर की स्वाभाविक विशेषताओं की वजह से उन्हें मौका दिया गया है. उन्होंने कहा, “हमने उन्हें पिछली गर्मियों के सीजन में देखा था और कभी-कभार आप बस कुछ गेंदों की एक झलक देखते हैं, जहां आप सोचते हैं, ‘रुको, वहां कुछ अलग है’ या ‘वह खास दिखता है’. इसलिए हमने उसे काउंटी क्रिकेट में देखा, हमने देखा कि वह किस तरह से गेंद फेंकता है, फिर आप क्षमता देखते हैं और फिर आप उसके चरित्र के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं.”

Also read: IND Vs ENG: भारत बैजबॉल खेलने की जगह नहीं, माइकल वॉन ने किया इंग्लैंड को सावधान

रॉब ने कहा, “तब हमने उसे लायंस [टूर] में रखा था. मैं और ब्रेंडन [इंग्लैंड टेस्ट टीम के मुख्य कोच ब्रैंडन मैक्कुलम] लगभग एक हफ्ते के लिए लायंस कैंप के साथ थे और हमने उसे उन स्थितियों में डालने की कोशिश की जो हम [भारत में] देखने जा रहे हैं.”

ईसीबी डॉयरेक्टर ने कहा, “बशीर जैसा कोई खिलाड़ी, आपको लगता है कि उसकी छत (हाईट) वास्तव में ऊंची है. जीवन हमेशा इस बारे में है कि किसी का ‘अच्छा’ कितना अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका ‘बुरा’ कितना बुरा है. वह अभी बहुत कच्चा है. वह भी बाकियों की तरह ही अनुभव की तलाश कर रहा है, हालांकि जरूरत पड़ने पर हम उसे खिलाने से नहीं डरेंगे. मुझे लगता है कि यह उनकी यात्रा की शुरुआत है जहां हम भविष्य में एक विश्व स्तरीय स्पिनर देखेंगे.”

पाकिस्तान मूल के बशीर को इंग्लैंड टीम में मौका दिए जाने से उनके बचपन के कोच लाहिड़ी काफी खुश हैं. सर्रे में रॉयल्स अकादमी के प्रमुख ने पीटीआई को दिए बयान में बशीर की ट्रेनिंग और दिनचर्या का खुलाया किया.

उन्होंने कहा, “वो अपने ग्रुप के सभी खिलाड़ियों से अलग था क्योंकि कभी कभार आप खेल का लुत्फ उठाना बंद कर देते हो और बाहरी मुद्दों जैसे टीम चयन, अन्य खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा जैसे मामलों में उलझ जाते हो. लेकिन शोएब (बशीर) गेंदबाजी करना पसंद करता था. वह आंखें बंद करके भी उस जगह गेंद डाल सकता था, जहां उसे यह डालनी होती. वह शाम करीब पांच बजे अकादमी आ जाता और अपना होमवर्क खत्म करके सीधे नेट में चला जाता.”

सोमवार इंग्लैंड टीम के ऐलान के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर दिवंगत पूर्व खिलाड़ी शेन वार्न के साथ बशीर की तस्वीर के साथ एक पोस्ट डाला.

“One of my highlights of training at the Royals Academy UK was meeting and talking to the great Shane Warne. I was lucky enough to bowl a few balls while he was watching and he gave me a few valuable tips!” – Shoaib Bashir, England’s latest Test recruit pic.twitter.com/GaqI7sbevj

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 11, 2023