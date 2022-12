ICC Player of The Month: किसके सर सजेगा ताज, इंग्लैंड से 2, पाकिस्तान से एक खिलाड़ी नामित

ICC Player of The Month: इंग्लैंड के टी20 वर्ल्ड कप विजेता अभियान के दो सितारे जोस बटलर, आदिल राशिद और पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी के साथ-साथ महिला क्रिकेटरों गेबी लुईस, नत्थाकन चैंथम और अनुभवी सिदरा अमीन को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर आफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है. आईसीसी प्लेयर आफ द मंथ के नामांकितों ने नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

इंग्लैंड के बल्लेबाज और सफेद गेंद के कप्तान बटलर ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उनकी टीम ने आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप हासिल किया था. इंग्लैंड के कप्तान ने महीने की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के साथ की, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों में 73 रन बनाए और उनकी टीम ने ब्रिस्बेन में 20 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ उल्लेखनीय सेमीफाइनल में दिए प्रदर्शन से इस उपलब्धि को और बेहतर किया, जहां एलेक्स हेल्स के साथ 49 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाकर 169 रन के लक्ष्य को पूरा किया. तनावपूर्ण फाइनल में 26 के अपने महत्वपूर्ण स्कोर के साथ, बटलर ने मैदान पर नेतृत्व भी प्रदान किया, जिससे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रॉफी जीती.

राशिद ने सबसे छोटे प्रारूप में एक विश्व स्तरीय गेंदबाज के रूप में बार-बार खुद को साबित किया है और नवंबर में इंग्लैंड के खेमे में असाधारण प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में अपनी साख को मजबूत किया है.