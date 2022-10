#ArrestKohli Trending on Twitter : विराट कोहली इस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया में हैं और पूरी ताकत के साथ वर्ल्‍ड कप की तैयारियों में जुटे हैं. विराट पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि उनके लिए यह विश्‍व कप कितना अहम है. वो इस बार ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर लंबे समय से आईसीसी खिताब जीत के सूखे का अंत कर देना चाहते हैं. एक तरफ पूर्व भारतीय कप्‍तान सहित पूरी टीम तै‍यारियों में जुटी है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नजर डालें तो अरेंस विराट ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरी भारत से हजारों किलोमीटर की दूसरी पर बैठे विराट ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसे लेकर उन्‍हें गिरफ्तार करने की मांग सोशल मीडिया पर होने लगी है. आइये हम आपको इस पूरे प्रकरण से रूबरू कराते हैं.Also Read - भारत-पाक खिलाड़ी मिलते हैं तो किस टॉपिक पर होती है बात? रोहित का मजेदार जवाब

This is why we should never cross limits in fanwars. We can never predict someone’s mental state and intentions. This is such a disturbing news. #ArrestKohli pic.twitter.com/EH8DksSXjL

— ` (@FourOverthrows) October 15, 2022