आखिर क्यों हुई Ravichandran Ashwin की वर्ल्ड कप टीम में एंट्री? 5 पॉइंट्स से समझें

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को अगर किस्मत पर यकीन नहीं होगा तो भी आज के बाद शायद हो जाएगा. 5 सितंबर को जब वर्ल्ड कप 2023 (ICC World cup 2023) के लिए भारत की शुरुआती टीम का ऐलान किया गया तो अश्विन के नाम की चर्चा भी नहीं हुई. एक पत्रकार ने इशारों-इशारों में जब ऑफ स्पिनर का जिक्र किया तो इस सवाल का जवाब कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने कुछ इस तरह दिया कि हमारे पास कुलदीप है जो आमतौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर ही निकालेगा. हालांकि यह बात कही गई थी कि कुछ नामों पर चर्चा हुई पर यह हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है. लेकिन, आज 28 सितंबर को तस्वीर बदल गई. अश्विन टीम में हैं. वह वर्ल्ड कप 2023 की भारतीय टीम का हिस्सा हैं. टीम के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर.

अश्विन की फिरकी वर्ल्ड कप में नजर आ सकती है, इसका अहसास कुछ वक्त पहले होने लगा था. तब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में चुना गया. वॉशिंगटन सुंदर के साथ. यानी यहां भी टीम मैनेजमेंट सभी विकल्प खुले रखता नजर आया. इशारों-इशारों में बताया लेकिन खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया. रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अश्विन स्कीम से बाहर नहीं हैं. उन्होंने भले ही वनडे क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ही नहीं खेला है. वह अनुभवी हैं और उनके पास विविधता है. और बड़े टूर्नमेंट खेलने का अनुभव है. यानी संकेत दिए जा रहे थे कि अश्विन के लिए विकल्प खुले हैं. और आखिर उन्होंने इस विकल्प को अश्विन ने उत्तर बना ही लिया.

अश्विन सीरीज खेले. पर वर्ल्ड कप के लिए असमंजस बना रहा. बिना आईसीसी की तकनीकी सहमति के टीम में बदलाव करने की डेडलाइन 28 सितंबर थी. इसके बाद वर्ल्ड कप की तकनीकी समिति के पास जाना पड़ता. यह मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता था. तो, अश्विन का नाम जोड़ा गया. अक्षर पटेल का नाम हटाकर. पटेल एशिया कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टूर्नमेंट के आखिरी मैच में चोटिल हो गए. उनकी रिकवरी की उम्मीद थी. लेकिन खबर आई कि अभी पूरी तरह फिट होने में उन्हें तीन सप्ताह का वक्त लग सकता है. यह बड़ा जोखिम था. और टीम मैनेजमेंट ने इससे बचने का ही फैसला किया.

