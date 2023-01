हम उसे इस तरह आउट नहीं कर सकते: शमी की रन आउट अपील वापस लेने पर रोहित शर्मा का जवाब

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने शतक के करीब पहुंच रहे श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) को गेंदबाजी छोर पर गेंद फेंकने से पहले आगे निकलने पर रन आउट कर दिया था लेकिन कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने हस्तक्षेप करते हुए अपील वापस लेकर मेहमान टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में विवाद होने से बचा लिया

शमी ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद के बाद गेंदबाजी छोर पर गेंद फेंकने से पहले आगे निकलने पर शनाका को रन आउट कर दिया था लेकिन रोहित ने अपील वापस ले ली.

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के खिलाफ रन आउट की अपील वापस लेने के बारे में पूछे जाने पर रोहित ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता था कि (मोहम्मद) शमी ने ऐसा किया, वो 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था. उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो शानदार थी, हम उसे इस तरह आउट नहीं कर सकते.’’