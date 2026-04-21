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Why Hardik Pandya Shouts At Tilak Varma While He Was Batting Slow Video Goes Viral Gt Vs Mi Match Ipl 2026 Match 30

VIDEO: MI की पारी के दौरान तिलक वर्मा पर क्यों चिल्लाने लगे हार्दिक पांड्या, जीत के बाद हुआ खुलासा

तिलक वर्मा जब बैटिंग पर थे, तो 13वें ओवर तक मुंबई ने सिर्फ 96 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए. यहां कप्तान हार्दिक पांड्या बैटिंग पर आए और इस दौरान टाइम आउट ब्रेक के दौरान वह अपने युवा बल्लेबाज पर चिल्लाते दिखाई दिए.

हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा @x.com

आईपीएल में इस सीजन बैकफुट पर खड़ी मुंबई इडियन्स (MI) कितने दबाव में है, इसकी झलक सोमवार को गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ मैच में मिल गई. मुंबई ने यहां नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाते हुए खुद को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया था. यह इस सीजन उसकी लगातार 5वीं हार हो सकती थी. लेकिन तिलक वर्मा की नाबाद शतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के दमखम की बदौलत उसने ऐसा होने से खुद को बचा लिया. सिर्फ 45 बॉल पर नाबाद 101 रन ठोकने वाले तिलक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के भी जमाए.

तिलक का यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि एक वक्त पर मुंबई की पारी के 14 ओवर खत्म हो चुके थे और पारी के छठे ओवर में क्रीज पर आए तिलक ने 22 बॉल पर सिर्फ 19 रन ही बनाए थे. अंतिम 6 ओवर से पहले मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 103 रन ही था. यहां पर एक छोटे से ब्रेक के दौरान कप्तान हार्दिक पांड्या अपने इस युवा बल्लेबाज पर गुस्सा हो गए.

वह दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने तिलक पर गुस्सा करते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि अब तक कर क्या रहे हो? बॉल को जोर से हिट करो और रन बनाओ. भले ही नतीजा कुछ हो. कैमरे में हार्दिक पांड्या का तिलक को यह डांट कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने इस पल पर बयान दिया है. मुंबई के मैच जीतने के बाद जब हार्दिक से तिलक के साथ किए गए इस बर्ताव पर सवाल पूछा गया तो उन्होने कहा, ‘मैंने उससे कहा था कि तुम बस बॉल को देखो और हिट करो. भले नतीजा कुछ भी हो. मुझे सचमुच लगता है कि बॉल उनके बैट से लगकर जिस ढंग से निकलती है तो वह सच में कुछ खास है. समय आ गया था कि वह कुछ करे.’

इसके बाद हार्दिक ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं उस पर इतनी जोर से चिल्लाया कि मुझे चक्कर आ गया. ग्रुप के लिए इसकी दरकार थी. तिलक के लिए यह जरूरी था. मुंबई इंडियन्स को इसकी बहुत जरूरत थी. एक कप्तान के तौर पर भी उस तरह की एनर्जी चीजों को बदल देती है.’

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मैच के बाद इस घटना पर तिलक ने रिएक्ट करते हुए कहा, ‘हार्दिक पांड्या मुझे प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे.’ उन्होंने कहा, ‘वह मुझ पर चिल्ला रहे थे (तू करेगा, तू करके दिखाएगा). तब मैंने उनसे कहा, भैया प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ. मैं मैच पर फोकस चाहता हूं और हां मैं यह करूंगा, चिंता मत करो.’