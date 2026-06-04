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भारत छोड़कर क्यों भागे थे ललित मोदी, पूर्व IPL कमिश्नर ने किया खुलासा- आज भी रोजाना खर्च करते हैं करोड़ो

आईपीएल के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में कहा कि वह आराम की जिंदगी जी रहे हैं और हर सप्ताह 10-12 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 4, 2026, 4:00 PM IST
Lalit Modi ANI
क्रिकेट प्रशासन से हटने और भारत छोड़ने पर बोले ललित मोदी ( तस्वीर @ANI)

भारत के भगोड़े कारोबारी, आईपीएल के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी (Lalit Modi) का ताजा इंटरव्यू खूब चर्चा में है. उन्होंने यहां अपनी जिंदगी और एशो-आराम पर विस्तृत चर्चा की है. साथ ही उन्होंने भारत से फरार होने पर प्रतिक्रिया भी दी है. उन्होंने खुद को भगोड़ा कहे जाने पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह किसी का पैसा लेकर नहीं भागे, उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा सिर्फ खर्च ही किया है. ललित मोदी भारत में कई कानूनी मामलों में फंसे हैं. इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि वह आराम और मौज की जिंदगी जी रहे हैं, जहां चाहते हैं वहां जाते हैं और हर सप्ताह 10 से 12 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं.

‘मैं हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुआ’

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने भारत में कानूनी मामलों में फंसे होने पर कहा, ‘मैंने कुछ गलत नहीं किया… मैं बस हीरे की चम्मच लेकर पैदा हुआ था. जब आप मुझ पर कुछ करोड़ रुपये लेने के आरोप लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन में इससे ज्यादा रुपये कमाता हूं… हम सबसे बड़े हैं.. हमारी कंपनी दुनिया में बहुत बड़ी है और इसकी मार्केट वैल्यू ढाई लाख करोड़ रुपये है.’

और पढ़ें: क्या सचमुच आउट थे अंगकृष रघुवंशी! IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने बार-बार क्लिप देखकर बताई सच्चाई

क्रिकेट प्रशासन से क्यों बनाई दूरी?

ललित मोदी ने यहां यह भी बताया कि आखिर उन्होंने क्रिकेट प्रशासन से क्यों दूरी बना ली और किस वजह से वह भारत छोड़कर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए. मोदी ने बताया, ‘मुझे दाउद इब्राहिम और उसकी D कंपनी से धमकी मिली थी. उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी.

मैच फिक्सिंग और दाउद इब्राहिम के सिंडिकेट पर बोले…

मैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ सख्त था और इससे उनके अरबों डॉलर के एम्पायर पर प्रभाव पड़ रहा था. यह सिंडिकेट बहुत बड़ा सट्टा बाजार चलाता है. उसने मुझ पर 3 बार हमला किया था लेकिन वह चूक गया. उन्होंने मुझे मैच फिक्सिंग से नजरें हटाने के बदले करोड़ो डॉलर ऑफर किए थे. बॉम्बे पुलिस ने मुझे रिकॉर्ड पर लिया और मुझे Z सिक्योरिटी में डाल दिया.’

अब क्या करते हैं ललित मोदी

इस इंटरव्यू में ललित मोदी ने आगे बताया कि वह अपने पारिवारिक बिजनेस और अन्य इनीशिएटिव्स के जरिए पैसा कमाते हैं. उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा, ‘मैं इसका हिस्सा हूं. मैं बिजनेस का मालिक हूं और मैंने इसे अपने बच्चों को यह गिफ्ट में दिया है. मेरे बच्चे आज इसके मालिक हैं. मेरे बच्चे मेरा खर्च उठाते हैं. मैं सुंदर घर में रहता हूं. मैं सबस शानदार जीवन जी रहा हूं.’

रोजाना करोड़ो खर्चते हैं ललित मोदी

इस मौके पर ललित मोगी ने अपने रोजाना के खर्चों और लाइफस्टाइल पर बात भी की. उन्होंने कहा, ‘मैं हर जगह जाता हूं आपको क्या लगता है, यह मैं कैसे कर लेता हूं. क्या वजह है? मैं हर सप्ताह 10-12 करोड़ रुपये लेता हूं. यह एक हफ्ते भी नहीं चल पाते… ऐसा ही है. मैं इसके साथ ही पैदा हुआ हूं. मैं अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए क्यों बदलूं. मैं भला अपनी जिंदगी किसी और के लिए क्यों जीने लगा. जब मेरे दादा ने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे पिता कभी किसी और के लिए नहीं जिए.’ ललित मोदी के इस इंटरव्यू के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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