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Why Mumbai Indians Team Losing Continuously In Ipl 2026 Aakash Chopra Reveals The Reason

IPL 2026: लगातार क्यों हार रही है मुंबई इंडियंस की टीम? आकाश चोपड़ा ने बताई असली वजह

IPL 2026: वानखेड़े में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एमआई को 103 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

IPL 2026: मुंबई इंडियंस उम्मीद के मुताबिक आईपीएल 2026 में प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. पहले मैच में टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी. मगर उसके बाद से ही टीम लड़खड़ा गई और जीत के लिए तरसने लगी है. गुरुवार को अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एमआई को 103 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल में रनों के लिहाज से एमआई की ये सबसे बड़ी हार है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की कमी खल रही है.

मुंबई को खल रही रोहित की कमी

आकाश चोपड़ा ने कहा, “मुंबई को रोहित शर्मा की कमी जरूर खली है. अच्छी शुरुआत के बिना, 210–220 के लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अब तक ज्यादा योगदान नहीं दिया है. तिलक वर्मा ने पिछले मैच में जरूर शतक लगाया था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को बेहतर करने की जरूरत है. गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह और गजनफर अच्छा कर रहे हैं. उन्हें बाकी लोगों से बेहतर सपोर्ट की जरूरत है.”

पहले मैच में की थी विस्फोटक बैटिंग

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी और केकेआर के खिलाफ पहले मैच में 38 गेंदों पर 78 रन बनाए थे. सीजन के चौथे मैच में रोहित इंजर्ड हो गए थे. इसके बाद से प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे हैं. रोहित पिछले तीन मैच नहीं खेले हैं. रोहित के टीम में न होने से निश्चित रूप से न सिर्फ ओपनिंग प्रभावित हो रही है, बल्कि उनका अनुभव भी कप्तान हार्दिक पांड्या को नहीं मिल पा रहा है.

अब तक रहा खराब प्रदर्शन

मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद टीम को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा के विस्फोटक शतक की बदौलत एमआई जीत की राह पर लौटी थी, लेकिन सीजन के सातवें मैच में एक बार फिर सीएसके ने उसके जीत के क्रम को रोक दिया. सीएसके ने एमआई को 103 रन से हराया. रनों के लिहाज से एमआई की यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है. इस हार के बाद आईपीएल 2026 में प्लेऑफ का सफर टीम के लिए मुश्किल हो गया है. (इनपुट्स: आईएएनएस)