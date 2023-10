आखिर क्यों बिशन सिंह बेदी से भिड़ गए थे Gautam Gambhir, किसी तीसरे खिलाड़ी से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली. भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) का आज निधन हो गया है. वह 77 वर्ष के थे. बेदी अब कुछ सालों से क्रिकेट में ज्यादा एक्टिव नहीं थे लेकिन कुछ साल पहले तक वह 70 पार की उम्र के बावजूद इस खेल को अपनी सेवाएं दे रहे थे. आज जब उनका निधन हो गया है तो उनकी और गौतम गंभीर की वह नोंक-झोंक भी याद आ रही है, जो सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब छाई थी. उस वाद-विवाद में दोनों पूर्व खिलाड़ी एक-दूसरे को वैसे ही घेरते दिखे थे, जैसे अपने खेल के दिनों में इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी विरोधी टीमों का घेरा था.

हालांकि ये सिर्फ दो खिलाड़ी की किसी एक विषय पर अलग-अलग राय थी. दोनों में से किसी का भी एक-दूसरे के प्रति मनमुटाव नहीं था. आज जब बेदी के निधन से पूरा क्रिकेट जगत शोक में है तो गौतम गंभीर ने भी उनके निधन पर शोक जताया है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी हैं.

Extremely saddened by the passing of Bishan Singh Bedi ji. His immense contribution to cricket will forever be remembered. May god give strength to his family and loved ones! pic.twitter.com/zDpSd4aUp2

गंभीर ने ट्वीट किया, ‘बिशन सिंह बेदी जी के निधन से बहुत दुखी हूं. क्रिकेट में दिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वह हमेशा याद रहेंगे. भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार और उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे.’

गंभीर और बेदी के विवाद वाले उस किस्से को याद करें, तो यह मामला साल 2019 में सामने आया था, जब दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने भारत के लिए अपना टी20 डेब्यू किया था. नवदीप ने अपने डेब्यू मैच में ही 2 विकेट लिए और अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था. इसके बाद गंभीर ने यह बात खुलकर बताई कि कभी बेदी और एक और पूर्व भारतीय खिलाड़ी सैनी के खिलाफ थे और वे नहीं चाहते थे कि यह खिलाड़ी दिल्ली की टीम से खेले.

नवदीप सैनी साल 2013 में दिल्ली की टीम से जुड़े थे और तब दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) थे, जिन्होंने दिल्ली जिला क्रिकेट असोसिएशन( DDCA) प्रशासन से लड़कर सैनी को दिल्ली की टीम में जगह दिलाई थी.

Kudos Navdeep Saini on ur India debut. U already have 2 wkts even before u have bowled— @BishanBedi & @ChetanChauhanCr. Their middle stumps are gone seeing debut of a player whose cricketing obituary they wrote even before he stepped on the field, shame!!! @BCCI pic.twitter.com/skD77GYjk9

