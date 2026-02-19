Hindi Cricket Hindi

Why Pakistan Did Not Send Babar Azam For Batting Against Namibia Shadab Khan Tells

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने की बाबर आजम की बेइज्जती! शादाब खान ने दी सफाई, जानें क्या कहा?

इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ अपने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को 5वें नंबर तक बैटिंग पर नहीं भेजा, जबकि वह इस टूर्नामेंट में वह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे.

बाबर आजम @PCB/x

भारत के खिलाफ सिर्फ 5 रन पर आउट होने वाले बाबर आजम (Babar Azam) लगता है कि पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में भी भरोसा खो चुके हैं. बुधवार को नामीबिया के खिलाफ खेले गए मैच में बाबर को प्लेइंग XI में जगह तो मिली थी लेकिन उन्हें बल्लेबाजी पर आजमाया नहीं गया. पाकिस्तान ने इस मैच में 3 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए थे, जहां साहिबजादा फरहान ने नाबाद शतक बनाया. पाकिस्तान ने यह मैच 102 रनों से जीतकर इस टूर्नामेंट के सुपर 8 में क्वॉलीफाई कर लिया है.

जब बाबर आजम को नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती 5 स्थान तक बैटिंग नहीं मिल पाई, जबकि उसके 3 विकेट 13.2 ओवरों तक गिर चुके थे तो इसके बाद मीडिया में भी तरह-तरह की बातें हो रही हैं. मैच के बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान आए. उनसे जब बाबर आजम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी किसी भी चीज को दिल पर नहीं ले सकते क्योंकि हर कोई पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश कर रहा है.

मैच के बाद शादाब खान से पूछा गया कि इस मैच में बाबर आजम को बैटिंग पर क्यों नहीं भेजा गया? उन्होंने कहा कि यह प्रयोग का मामला नहीं था. उन्होंने कहा, ‘क्या आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान इतने प्रयोग करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता. हमारा संदेश बहुत साफ है. अगर आप बाबर को बल्लेबाजी के लिए नहीं बुलाने की बात कर रहे हैं तो वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी भूमिका कब आएगी.’

शादाब ने कहा, ‘हर खिलाड़ी के लिए संदेश साफ है. टीम हालात के हिसाब से बदलती है और यही हो रहा है.’

मैच के बाद शादाब ने कहा, ‘एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर, आप इन बातों को दिल पर नहीं ले सकते. टीम का माहौल और संदेश बहुत साफ है. इसलिए यह किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई समस्या नहीं है. हर कोई टीम को जीत दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘सुपर आठ मुश्किल होंगे. दबाव वाले मैच होंगे. आखिर में, आप कुछ ही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं. इसलिए आपको उन्हें नियंत्रित करने पर फोकस करना चाहिए.’

Add India.com as a Preferred Source

इस मौके पर शादाब खान से मीडिया ने भारत के खिलाफ मिली हार पर भी प्रतिक्रिया ली. इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी शादाब की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने इस मैच में एक महंगा ओवर फेंका था. मीडिया ने पूछा कि क्या भारत से मैच के बाद वसीम अकरम से उनकी बात हुई?

इस पर इस ऑलराउंडर ने कहा, ‘नहीं, मैंने वसीम अकरम से किसी भी बारे में बात नहीं की. जहां तक आलोचना की बात है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. हर किसी की अपनी राय होती है. मुझे लगता है कि सिर्फ एक ओवर ऐसा था, जहां चीजें ठीक नहीं हुईं और उसकी वजह से मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. एक बुरा दिन या एक बुरा ओवर हो सकता है. यह टी20 क्रिकेट है, आप रन दे सकते हैं या आप विकेट ले सकते हैं. मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/