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Why Ravichandran Ashwin Took Retirement From Ipl Disclose The Reason On Youtube Channel

रविचंद्रन अश्विन ने बताया- इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद आखिर क्यों छोड़ दिया IPL

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद रविचंद्रन अश्विन IPL 2025 में खेले थे. लेकिन इसके बाद उन्होंने इस सीजन की शुरुआत से पहले ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया.

रविचंद्रन अश्विन @Instagram

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वह आईपीएल में खेलना चाहते थे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में रहकर मानसिक रूप से परेशानी और पीड़ा महसूस कर रहे थे. इस दौर से गुजरने के चलते उन्होंने इस लीग से संन्यास का ऐलान कर दिया. वरना वह इस लीग में थोड़ा और समय तक खेल सकते थे.

अश्विन ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, तब वह भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और उन्होंने बीच दौरे में अपने संन्यास का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. इसके बाद उन्होंने पिछले साल आईपीएल को भी अलविदा कह दिया. इस स्टार स्पिनर ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ में कहा कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को उनके भविष्य के बारे में फैसला करने की दुविधा से बचाने के लिए आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया.

अश्विन ने कहा, ‘मैंने सीएसके के साथ एक निराशाजनक सत्र बिताया. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक सत्र था. सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि मैं और खेल सकता हूं लेकिन मैंने इसलिए संन्यास ले लिया क्योंकि मेरे पास भावनात्मक रूप से कई अन्य चीजों को साथ लेकर खेलने की क्षमता नहीं थी.’

अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करने से पहले 2025 के सत्र में कम इस्तेमाल किए जाने के बाद सीएसके से अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. वह सीएसके के 14 मैचों में से केवल नौ मैच में ही खेले थे. सीएसके से जुड़ना उनके लिए घर वापसी जैसा था क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत इसी टीम से की थी.

उन्होंने कहा, ‘मैं वहां नहीं जाना चाहता. यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला है. यह मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था. मैं वहां नहीं जाना चाहता था. मैंने थोड़ी चर्चा की और फिर फैसला किया कि मैंने चेन्नई से शुरुआत की है और मैं अपने गृहनगर में ही इसे समाप्त कर रहा हूं.’

अश्विन ने कहा, ‘मैंने संन्यास लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इससे उन्हें मुझे टीम में बनाए रखने या बाहर करने का फैसला लेने के लिए दुविधा में नहीं पड़ना पड़ा. इसके अलावा मेरे संन्यास लेने से उनकी 10 करोड़ रुपये की बचत भी हुई.’ अश्विन को सीएसके ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

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(एजेंसी से)