IND vs AUS: रिंकू सिंह के खाते में नहीं जुड़ा आखिरी गेंद पर जड़ा मैचविनिंग छक्का; जानें क्या है कारण

विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह (Rinku Singh) को फैंस की सराहना मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया के दिए 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और इशान किशन (Ishan Kishan) के अर्धशतकीय पारियों ने जीत की नींव रखी लेकिन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टीम मुश्किल में आती दिख रही थी लेकिन रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका अदा करते हुए भारत को जीत तक पहुंचाया.

रिंकू ने 14 गेंदो पर 22 रनों की नाबाद पारी खेली, इस पारी के दौरान उन्होंने चार चौके और एक छक्का जड़ा लेकिन मैच के आधिकारिक स्कोरकार्ड में उनके खाते में एक भी सिक्स नहीं है. ऐसा क्यों?

दरअसल 20वें ओवर में सीन एबॉट की छठीं गेंद पर जब रिंकू ने मैच विनिंग सिक्स लगाकर भारत को जीत दिलाई तो किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि एबॉट ने लाइन के आगे पैर रखकर गेंद डाली थी.

What A Game!

What A Finish!

What Drama!

1 run to win on the last ball and it’s a NO BALL that seals #TeamIndia‘s win in the first #INDvAUS T20I!

