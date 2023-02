KL राहुल को टेस्ट में टीम मैनेजमेंट से क्यों मिल रहा है समर्थन, आकाश चोपड़ा ने आंकड़ों से बताया

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी केएल राहुल (KL Rahul) के मुद्दे पर दो खेमों में बंटते दिखाई दे रहे हैं. एक खेमा उनके भारतीय टीम में बने रहने का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा उनकी खराब फॉर्म के बावजूद टीम में बने रहने पर सवाल उठा रहा है. सोमवार को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने राहुल के टीम में बने रहने पर सवाल उठाए थे. उन्होंने केएल राहुल के आंकड़े पेश कर टीम मैनेजमेंट को आईना दिखाया था तो मंगलवार को आकाश चोपड़ा ने भी आंकड़ों में ही इसका जवाब देते हुए राहुल का समर्थन किया.

आकाश चोपड़ा ने अपने शो आकाशवाणी में जो तस्वीर पेश की है उसमें उन्होंने केएल राहुल को आंकड़ों में मजबूत दिखाया है. चोपड़ा ने अपने विश्लेषण में यह बताया है कि आखिर इस ओपनिंग बल्लेबाज पर क्यों सिलेक्टर, कप्तान और कोच इतना भरोसा जता रहे हैं. उन्होंने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के आंकड़े साझा करते हुए अपना तर्क रखा.

चोपड़ा ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, ‘SENA देशों में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन, यह कारण है कि सिलेक्टर्स/कोच/कप्तान केएल राहुल को सपॉर्ट कर रहे हैं. उन्होंने इस दौरान भारतीय धरती पर सिर्फ दो टेस्ट मैच (मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर) खेले हैं.’

Have batting standards dropped when playing in India? And did India go through to the Semis? All that, and your questions answered on #AapKiVani , in today’s #AakashVani : https://t.co/UCADASSNS7 @JioCinema pic.twitter.com/dYxykYmNsC — Aakash Chopra (@cricketaakash) February 21, 2023

चोपड़ा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से आंकड़े निकालकर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें 20 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2023 तक SENA देशों में राहुल का बल्लेबाजी औसत 38.64 का है. वह सभी भारतीय बल्लेबाजों में तीसरे पायदान पर हैं. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वॉशिंग्टन सुंदर, जो दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 1 ही मैच खेला है और उसमें 42 के औसत से 84 रन बनाए हैं.

चोपड़ा ने यह भी कहा कि वह बीसीसीआई में कोई भूमिका नहीं चाहते हैं और न ही उनकी चाहत आईपीएल टीम में कोई काम पाने की है और उनकी राय पूरी तरह नंबर्स पर निर्भर करती है.

इस वीडियो में उन्होंने बताया, ‘नहीं, मुझे बीसीसीआई में कोई भूमिका जैसे सिलेक्टर या कोच नहीं बनना. मुझे किसी आईपीएल टीम में मेंटॉर या कोचिंग भी नहीं करनी.’ चोपड़ा की इस बात को वेंकटेश प्रसाद की टिप्पणी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.