Why Shivam Dube Had To Travel By Train 3a Coach Here Is All Details After The T20 World Cup Final

शिवम दुबे को ट्रेन के 3A में क्यों करना पड़ा सफर? जानिये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बाद आखिर किस बात की थी जल्दबाजी

शिवम दुबे ने टी-20 के खिताबी मुकाबले में महज 8 गेंद में 26 रन की शानदार पारी खेली. शिवम दुबे बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम 250 का आंकड़ा पार करने में सफल रही और आखिरकार खिताब पर कब्जा जमा लिया.

शिवम दुबे ने जब T20 वर्ल्ड कप उठाया तो लाखों की कैपेसिटी वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ‘दुबे, दुबे’ के नारे गूंज रहे थे. उसके चंद घंटों बाद ही इंडिया का ‘आखिरी एक्शन हीरो’ अहमदाबाद-मुंबई सयाजी एक्सप्रेस के AC 3-टियर कोच में सफर करना नजर आया. रविवार देर रात, बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने इंडियन इनिंग्स के 20वें ओवर में तीन चौके और दो छक्के मारे, जिससे टीम 250 के पार पहुंच गई. सोमवार तड़के, जब मुंबई के लिए सभी फ्लाइट्स पूरी तरह से बुक थीं, तो ‘हमेशा जल्दी में रहने वाले शख्स’ ने अपनी पत्नी अंजुम और एक दोस्त के साथ ट्रेन पकड़ने का फैसला किया. इंडिया के T20 वर्ल्ड कप हीरो को पता था कि उन पर भीड़ का खतरा है, लेकिन वह अपने 4 साल के बेटे अयान और 2 साल की बेटी मेहविश के साथ रहना चाहते थे, जो मुंबई में घर पर थे.

शिवम दुबे को ट्रेन से क्यों करना पड़ा सफर?

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि मुंबई के लिए सभी उड़ानें पूरी तरह से बुक होने के कारण दुबे ने ट्रेन से यात्रा करना चुना. इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ के उन्हें घेर लेने का खतरा भी था. अधिकारी ने बताया कि यह स्टार ऑलराउंडर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के कुछ घंटों बाद सोमवार सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली ‘सयाजी नगरी एक्सप्रेस’ में अपनी पत्नी अंजुम और एक दोस्त के साथ सवार हुए. उन्होंने बताया कि ट्रेन की आरक्षण सूची पर उनका नाम देखने के बाद एक टिकट निरीक्षक को हैरानी हुई कि क्या वह क्रिकेटर दुबे हैं? हालांकि उनकी पत्नी ने समझदारी से स्थिति को संभाला और कहा कि क्रिकेटर ट्रेन से यात्रा क्यों करेगा?

शिवम ने कैसे छिपाई पहचान?

अधिकारी ने बताया कि साथ बैठे यात्रियों से पहचान छिपाने के लिए दुबे ने सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर ट्रेन में चढ़ते समय टोपी, मास्क और पूरी बाजू की टीशर्ट पहनी थी. एसी थ्री टियर कोच में चढ़ने के तुरंत बाद वह अपनी ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गए. अधिकारी ने कहा कि ट्रेन का सफर 8 घंटे का था और वह व्यस्त टूर्नामेंट और जश्न के बाद थके हुए थे. दुबे ने उन आठ घंटों में सोने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि साथ वाले पैसेंजर को पता न चले कि उनके बीच सूर्यकुमार यादव की टीम का एक नया वर्ल्ड चैंपियन है.

स्टेशन से कैसे बाहर निकले शिवम दुबे?

दुबे को मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर दिन के उजाले में (दोपहर एक बजे के बाद) उतरने की अधिक चिंता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रशंसक उन्हें पहचान ना लें. रेलवे पुलिस के अधिकारी ने कहा कि ट्रेन के बोरीवली पहुंचने से पहले दुबे ने पुलिस से मदद मांगी, जिससे वह आराम से स्टेशन से बाहर निकल सकें. अधिकारी ने कहा कि लोगों का ध्यान खींचने से बचने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को क्रिकेटर को स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी तक ले जाने के लिए भेजा गया था.

