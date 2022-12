चूहे कुतर गए स्टीव स्मिथ की बैगी ग्रीन कैप, सफाई में यह बोला दिग्गज बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में समाप्त हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान कुतर दी गई बैगी ग्रीन कैप पर सफाई देते हुए मंगलवार को कहा कि यह चूहों की करतूत है. स्मिथ ने नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी लेकिन जिस चीज में दर्शकों और टेलीविजन पर मैच देख रहे लोगों का ध्यान खींचा वह उनकी बैगी ग्रीन कैप थी जो आगे से पूरी तरह कुतर रखी थी.

इस स्टार क्रिकेटर ने 2010 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद सभी 88 मैचों में यही कैप पहनी थी. उनकी कुतरी हुई कैप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई कि जिसे ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है. कुछ प्रशंसकों ने लिखा कि कहीं यह उसके प्रति अनादर का संकेत तो नहीं है.

इस 33 वर्षीय क्रिकेटर ने हालांकि कहा कि उन्हें जुलाई में श्रीलंका के दौरे के दौरान पता चला कि उनकी कैप कुतर दी गई है. ‘द ऑस्ट्रेलियन’ के अनुसार स्मिथ ने कहा, ‘मैं गॉल में इसे रात को ड्रेसिंग रूम में छोड़ गया था जैसा कि मैं हर जगह करता हूं और जब अगले दिन आया तो मुझे लगा कि चूहों ने इसे कुतर दिया. मैं इस सप्ताह इसे ठीक करवाने की कोशिश करूंगा.’