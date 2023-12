हरमनप्रीत का थ्रो रोकने के बावजूद एलिसा हीली क्यों नहीं हुई ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड आउट?

IND-W vs AUS-W, Test Match: कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने तीसरे दिन शनिवार को यहां अंतिम क्षणों मैं दो विकेट लेकर भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट क्रिकेट मैच में पलड़ा भारी रखा. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 233 रन बनाए थे और इस तरह से उसने 46 रन की बढ़त हासिल कर ली है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 219 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 406 रन बनाकर 187 रन की बढ़त हासिल की थी.

हरमनप्रीत ने ताहलिया मैकग्रा (177 गेंदों में 73 रन, 10 चौके) को क्लीन बोल्ड किया और फिर खतरनाक दिख रही एलिसा हिली (32) को पगबाधा आउट किया। स्टंप उखड़ने के समय एनाबेल सदरलैंड 12 और एशलीग गार्डनर सात रन पर खेल रही थी.

Alyssa Healy in trying to protect herself uses her bat and the ball runs off it to the third man fence.

Harmanpreet Kaur appeals for obstructing the field.#CricketTwitter #INDvAUS pic.twitter.com/MY36gO8HCa

— Female Cricket (@imfemalecricket) December 23, 2023