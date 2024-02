6,6,6,6,6,6,6...आंद्रे रसेल ने पर्थ में दिखाई 'मसल पॉवर', कंगारुओं के छुड़ाए छक्के, देखें-VIDEO

पर्थ: मेजबान ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को यहां पर्थ स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच (WI vs AUS 3rd T20I) में 37 रनों के हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने से चूक गई. वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 220 रन का स्कोर बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट पर 183 रनों पर रोक दिया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने 71 रनों की धुआंधार पारी खेली. रसेल की पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने 244.83 के स्ट्राइक रेट से कंगारू गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए.

अपने करियर का 75वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरे रसेल ने पर्थ स्टेडियम में जमकर अपनी मसल पॉवर दिखाई. उन्होंने केवल 29 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए. इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान एडम जंपा के एक ओवर में चार छक्के उड़ाते हुए कुल 28 रन लूट लिए.

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में David Warner ने ठोका 26वां अर्धशतक, हासिल की बड़ी उपलब्धि

पारी का 19वां ओवर करने आए जंपा के ओवर की पहली बॉल को रसेल ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा. इसके बाद दूसरी बॉल डॉट रही. लेकिन तीसरी बॉल को रसेल ने एक बार फिर डीप मिड विकेट पर तेजी से प्रहार किया, टिम डेविड पर टिम डेविड के पास कैच को लपकने का चांस था, मगर वह चूक गए और गेंद चार रन के लिए चली गई.

Bang! Andre Russell is seeing them nicely at Perth Stadium.

Tune in on Fox Cricket or Kayo #AUSvWI pic.twitter.com/DoUaQghJiZ

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 13, 2024