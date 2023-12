WI vs ENG, 2nd T20I: WI की लगातार दूसरी जीत, इंग्लैंड पर मंडराया सीरीज हार का खतरा

WI vs ENG, 2nd T20I: सेंट जॉर्ज (ग्रेनाडा)। ब्रैंडन किंग (Brendon King) के नाबाद अर्धशतक और अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) की शानदार गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 10 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई. इंग्लैंड ने टॉस जीत कर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और जल्द ही उसका स्कोर 4 विकेट पर 54 रन कर दिया. सलामी बल्लेबाज किंग ने ऐसे में 52 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाए जबकि कप्तान रोवमैन पावेल ने 28 गेंद पर तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 50 रन बनाए जिससे वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 176 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा किया.

पावेल ने सैम कुरेन के एक ओवर में चार छक्के और एक चौका जड़ा. किंग ने अपनी पारी में आठ चौके और पांच छक्के लगाए. इंग्लैंड की तरफ से आदिल राशिद और टाइमल मिल्स ने दो-दो विकेट लिए.

आंद्रे रसेल महंगे साबित हुए

इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 166 रन ही बना पाई. उसकी तरफ सैम कुरेन ने सर्वाधिक 50 रन का योगदान दिया. वेस्टइंडीज की तरफ से जोसेफ ने 39 रन देकर तीन और अकील हुसैन ने 24 रन देकर दो विकेट लिए. ऑलराउंडर आंद्रे रसेल काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने चार ओवर में 66 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इंग्लैंड को अंतिम ओवर में 28 रन की जरूरत थी और उसने रसेल के इस ओवर में 17 रन बनाए.

Brandon King’s 82 helps West Indies take a 2-0 lead in the T20I series against England.#WIvENG | 📝 https://t.co/PGpS2ApsYx pic.twitter.com/PFzdZUlPsZ

— ICC (@ICC) December 14, 2023