WI vs ENG- हैरी ब्रूक्स ने इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत, आखिरी 5 बॉल में कूटे 24 रन

ग्रेनाडा. वेस्टइंडीज दौरे पर गई इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में अंतिम लम्हों में जीत दर्ज कर अपना खाता खोल लिया है. इससे पहले लगातार 2 हार के बाद उसकी तीसरी हार भी लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवर में हैरी ब्रूक्स की करामाती बल्लेबाजी के चलते उसने यहां मैच पलट दिया. 227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 21 रनों की दरकार थी और आंद्रे रसल ब्रूक्स के सामने यह स्कोर बचा नहीं पाई. उन्होंने पहली 5 गेंदों पर ही 24 रन कूटकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

ब्रूक्स के अलावा इस मैच में ओपनिंग बल्लेबाज फिल सॉल्स (109*) का नाबाद शतक भी उपयोगी साबित हुआ, जिन्होंने 56 बॉल में 9 छक्के और 4 चौकों की मदद से यह शतक अपने नाम किया. इंग्लिश टीम सीरीज के पहले 2 मैच हार चुकी थी और उस पर यहां सीरीज हार का खतरा था. लेकिन ब्रूक्स की निडरता ने उसकी सीरीज हार फिलहाल टाल दी है. अब दोनों टीमें अंतिम 2 टी20i मैच त्रिनिदाद में खेलेंगी.

Just watch this final over… Harry Brook take a bow! #WIvENG pic.twitter.com/raErDRlvTZ

ग्रेनाडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. विंडीज ने यहां 8 के कुल स्कोर पर अपने दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन (82) और शाई होप (26) ने टीम का स्कोर 60 के पार पहुंचाया. यहां आदिल रशीद ने होप को चलता किया.

Electric at the top Fiery to finish

Phil Salt and Harry Brook saw England to the end in Grenada

More from #WIvENG: https://t.co/xkYIxQVXlj pic.twitter.com/yJPj9322j5

