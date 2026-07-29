WI vs PAK: वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से धोया, क्रीज पर हाथ मलते रह गए बाबर आजम

WI Beat PAK in 1st Test: 2 टेस्ट की सीरीज के पहले ही मैच में वेस्टइंडीज ने कम स्कोर वाले मैच में भङी पाकिस्तान को 90 रनों से धो दिया. मैच में 7 विकेट लेने वाले जस्टिन ग्रीव्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Written by: Arun Kumar
Published: July 29, 2026, 9:02 AM IST
Justin Greaves
वेस्टइंडीज के गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स 5 विकेट लेने के बाद @windiescricket/x

WI Beat PAK in 1st Test Match Report: वेस्टइंडीज दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम को 2 टेस्ट की सीरीज के पहले ही टेस्ट में 90 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. टीम के सामने 211 रनों का लक्ष्य था और वह मैच की चौथी और आखिरी पारी में सिर्फ 120 रन बनाकर सिमट गई. कप्तान बाबर आजम (58*) के अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. दूसरी पारी में तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने सिर्फ 20 रन देकर 5 विकेट निकाले.

इस पारी में बाबर के बाद उसके 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास (23) ने टीम की ओर से दूसरे सर्वाधिक रन बनाए. पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज अपने निजी स्कोर में 5 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. विंडीज की ओर से मीडियम पेसर जस्टिन ग्रीव्स ने अंतर पैदा किया, जिन्होंने मैच कुल 7 विकेट (5/27 & 2/12) अपने नाम किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया यह टेस्ट मैच यूं तो रनों के लिहाज से लो स्कोरिंग मैच ही था. यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग पर उतरी मेजबान टीम ने पहली पारी में 311 रन ही बनाए थे. उसकी ओर से शाई होप (92) और केवेम होडगे (84) अपने-अपने शतक जमाने से चूक गए. पाकिस्तान की ओर से इस पारी में मोहम्मद अली (4/50) और मोहम्मद अब्बास (3/63) ने मिलकर 7 विकेट निकाले.

इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में शान मसूद (109) के शतक के बावजूद पहली बारी के आधार पर 29 रन पीछे रह गई. वह 282 रनों पर सिमट गई, विंडीज की ओर से यहां मीडियम पेसर जस्टिन ग्रीव्स ने सिर्फ 27 रनों पर 5 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा केमार रोच और शमार जोसेफ ने भई 2-2 विकेट अपने नाम किए.

वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 181 रन बनाए. इस बार ओपनर तेजनारायण चंद्रपॉल (35) के अलावा नंबर 9 पर खेलने आए शमार जोसेफ ने 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से यहां मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान की टीम 211 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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