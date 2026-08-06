WI vs PAK: वेस्टइंडीज को हराकर पाकिस्तान ने बचाई लाज, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी फायदा

पाकिस्तान दौरे पर गई वेस्टइंडीज ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 ड्रॉ करा दी है. पहले टेस्ट में 90 रनों की हार के बाद टीम बैकफुट पर थी. दूसरे टेस्ट में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में अपनी हार टाल कर उसे 1-1 से ड्रॉ करा दिया. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2026) के मौजूदा चक्र (2025-27) में यह पाकिस्तान की अब तक दूसरी ही जीत है. हालांकि उसे इस जीत का इस रैंकिंग में एक पायदान का फायदा हुआ है और वह एक पायदान ऊपर चढ़कर 8वें पायदान पर आ गई है.
पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीसी में अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान टीम को 2 में जीत, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर था, हालांकि इस जीत के बाद पाकिस्तान को एक पायदान का फायदा पहुंचा है. इसके साथ ही टीम का जीत प्रतिशत भी 22.22 हो गया है.
How the #WTC27 is shaping up after Pakistan’s victory over the West Indies
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— ICC (@ICC) August 6, 2026
पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार झेलने वाली वेस्टइंडीज टीम को एक स्थान का नुकसान हुआ है. डब्ल्यूटीसी की ताजा प्वाइंट्स टेबल में कैरेबियाई टीम अब 9वें स्थान पर खिसक गई है. वेस्टइंडीज ने 12 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज की है, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वेस्टइंडीज का जीत प्रतिशत 20.83 है.
दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 344 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक की दमदार शतक (160) की बदौलत 387 रन बनाए, जिसके आधार पर उसने 43 रनों की अहम बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का हाल बेहाल रहा और पूरी टीम महज 117 रन बनाकर सिमट गई. टीम के पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके. पाकिस्तान की स्पिन जोड़ी अली उस्मान और साजिद खान ने 4-4 विकेट अपने नाम किए.
पाकिस्तान ने 75 रनों के लक्ष्य को आसानी से 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. मेहमान टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम 24 और अब्दुल्ला शफीक भी 24 रन बनाकर नाबाद रहे. अजान अवैस ने 18 रनों का योगदान दिया, जबकि इमाम-उल-हक 9 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान ने 3 साल बाद विदेशी धरती पर जीत दर्ज की है. इससे पहले, टीम को घर से बाहर खेलते हुए टेस्ट में आखिरी जीत जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ नसीब हुई थी.
(एजेंसी इनपुट्स से)
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