WI vs PAK: वेस्टइंडीज को हराकर पाकिस्तान ने बचाई लाज, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी फायदा

2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान पहला टेस्ट हारकर सीरीज हार की कगार पर था. इस टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक का बड़ा शतक कमाल कर गया.

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पाकिस्तान टेस्ट टीम @ICC/x

इस जीत के साथ ICC WTC रैंकिंग में एक पायदान की बढ़त

यह टेस्ट हारकर 9वें पायदान पर खिसका वेस्टइंडीज

तीन साल बाद विदेशी धरती पर जीता पाकिस्तान

WTC 2025-27 चक्र में PAK की दूसरी जीत

पाकिस्तान दौरे पर गई वेस्टइंडीज ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 ड्रॉ करा दी है. पहले टेस्ट में 90 रनों की हार के बाद टीम बैकफुट पर थी. दूसरे टेस्ट में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में अपनी हार टाल कर उसे 1-1 से ड्रॉ करा दिया. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2026) के मौजूदा चक्र (2025-27) में यह पाकिस्तान की अब तक दूसरी ही जीत है. हालांकि उसे इस जीत का इस रैंकिंग में एक पायदान का फायदा हुआ है और वह एक पायदान ऊपर चढ़कर 8वें पायदान पर आ गई है.

6 टेस्ट में PAK की दूसरी जीत

पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीसी में अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान टीम को 2 में जीत, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर था, हालांकि इस जीत के बाद पाकिस्तान को एक पायदान का फायदा पहुंचा है. इसके साथ ही टीम का जीत प्रतिशत भी 22.22 हो गया है.

How the #WTC27 is shaping up after Pakistan’s victory over the West Indies More https://t.co/gW4kJw6IvO pic.twitter.com/XjHwfuuTGd — ICC (@ICC) August 6, 2026

9वें पायदान पर वेस्टइंडीज

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार झेलने वाली वेस्टइंडीज टीम को एक स्थान का नुकसान हुआ है. डब्ल्यूटीसी की ताजा प्वाइंट्स टेबल में कैरेबियाई टीम अब 9वें स्थान पर खिसक गई है. वेस्टइंडीज ने 12 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज की है, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वेस्टइंडीज का जीत प्रतिशत 20.83 है.

सिर्फ 117 रनों पर सिमट गई वेस्टइंडीज

दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 344 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक की दमदार शतक (160) की बदौलत 387 रन बनाए, जिसके आधार पर उसने 43 रनों की अहम बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का हाल बेहाल रहा और पूरी टीम महज 117 रन बनाकर सिमट गई. टीम के पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके. पाकिस्तान की स्पिन जोड़ी अली उस्मान और साजिद खान ने 4-4 विकेट अपने नाम किए.

3 साल बाद विदेशी धरती पर जीत

पाकिस्तान ने 75 रनों के लक्ष्य को आसानी से 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. मेहमान टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम 24 और अब्दुल्ला शफीक भी 24 रन बनाकर नाबाद रहे. अजान अवैस ने 18 रनों का योगदान दिया, जबकि इमाम-उल-हक 9 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान ने 3 साल बाद विदेशी धरती पर जीत दर्ज की है. इससे पहले, टीम को घर से बाहर खेलते हुए टेस्ट में आखिरी जीत जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ नसीब हुई थी.

(एजेंसी इनपुट्स से)