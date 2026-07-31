WI Vs Pak: दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण बाहर हुए पूर्व कप्तान

WI Vs PAK: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली करारी हार से पाकिस्तान की टीम अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और बड़ा झटका लग गया है.

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पाकिस्तान को लगा झटका. (Photo/IANS)

पाकिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका

पहले मैच का शतकवीर हुआ बाहर

इंडेक्स फिंगर में लगी थी चोट

पहले टेस्ट में मिली 90 रनों से हार

WI Vs PAK: पाकिस्तान को वेस्टइंडीज टीम ने पहले टेस्ट मैच में करारी हार दी. मैच में मेजबानों ने मेहमान टीम को टिकने ही नहीं दिया. पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया मगर टीम को हार से नहीं बचा सके. कुछ दिनों में दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. मगर इससे पहले ही पाकिस्तान की टीम को झटका लग गया है. टीम के अनुभवी बल्लेबाज शान मसूद चोट के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. शान मसूद को उंगली की चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान जयडेन सील्स की एक गेंद मसूद की तर्जनी उंगली यानी इन्डेक्स फिंगर पर आकर लगी थी, जिसके बाद वह काफी दर्द में दिखाई दिए थे. मसूद दूसरी पारी में काफी निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे थे और बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे.

दूसरे टेस्ट से बाहर हुए मसूद

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मसूद का इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में भी खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद की चोट पर अपडेट देते हुए बताया, “पाकिस्तान के टेस्ट बल्लेबाज शान मसूद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. त्रिनिदाद में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहले टेस्ट के दौरान उनके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई थी. स्कैन और नैदानिक ​​मूल्यांकन के बाद, शान का अभी पाकिस्तान टीम के मेडिकल पैनल से इलाज चल रहा है. 19 अगस्त से लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए मसूद की उपलब्धता उनकी रिकवरी और क्लिनिकल प्रगति पर निर्भर करेगी.”

पहले टेस्ट में पाक को मिली करारी हार

पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 90 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. वेस्टइंडीज से मिले चौथी पारी में 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 120 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. टीम के बल्लेबाज कैरेबियाई गेंदबाजों के आगे बुरी तरह से संघर्ष करते नजर आए थे. टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके थे. कप्तान बाबर आजम ने दूसरी पारी में पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक नाबाद 58 रन बनाए थे. हालांकि, उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका था. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 अगस्त से खेला जाना है. (इनपुट: आईएएनएस)