WI vs SCO: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, एक ही ओवर में 4 झटके
रोमारियो शेफर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की यादगार शुरुआत की है. उन्होंने यहां स्कॉटलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली. अब वह टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी भी बने हैं.
टी20 वर्ल्ड कप और कोलकाता का मैदान, इससे वेस्टइंडीज का खास नाता दिखता है. साल 2016 में यहां चैम्पियन बनी वेस्टइंडीज ने शनिवार से शुरू हुए इस टी20 वर्ल्ड कप की इसी मैदान से धमाकेदार शुरुआत की है. इस मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ उतरी विंडीज की टीम ने 35 रनों से जीत दर्ज की. इस दौरान रोमारियो शेफर्ड ने यहां जोरदार हैट्रिक भी अपने नाम की. इसके अलावा उन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. रोमारियो शेफर्ड टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले वेस्टइंडियन खिलाड़ी भी हैं. टी20 वर्ल्ड कप की यह ओवरऑल 10वीं हैट्रिक भी है.
शेफर्ड ने यह हैट्रिक अपने तीसरे ओवर में अपने नाम की, जब वह पारी का 17वां ओवर फेंकने आए थे. उन्होंने ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर खिलाड़ियों को आउट कर यह हैट्रिक पूरी की, जब स्कॉटलैंड ने अपना छठा, 7वां और 8वां विकेट गंवाया. इस हैट्रिक में रोमारियो ने सबसे पहले मैथ्यू क्रॉस (11) को शेफर्ड रुदरफोर्ड के हाथ कैच आउट कराया. अगली गेंद पर माइकल लीस्क (0) रोवमैन पॉवेल को कैच देकर आउट हो गए.
अब हैट्रिक बचाने की जिम्मेदारी ओलीवर डेविडसन (0) की थी और शेफर्ड ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया. इस बार रोमारियो ने अपनी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया. वेस्टइंडीज की पूरी टीम जश्न में खो गई. रोमारियो का यह ओवर यहीं खत्म नहीं हुआ उनके ओवर की अभी दो गेंदें और बाकी थीं और उन्होंने साफियान शरीफ (0) को कैच आउट करा दिया.
वेस्टइंडीज की टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य रखा था. स्कॉटलैंड की टीम एक वक्त अच्छी स्थिति में दिख रही थी. लेकिन वह मैच को फिनिशिंग जोन तक नहीं ले जा पाई. अंतिम 4 ओवर में उसे 51 रनों की दरकार थी, जबकि 5 विकेट उसके पास सुरक्षित थे. लेकिन शेफर्ड के एक ही ओवर ने यहां उसके जज्बात बदल दिए. इस ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने सिर्फ 1 ही रन खर्च किया और अब स्कॉटलैंड को 3 ओवर में 50 रनों की दरकार थी, जबकि उसके एकमात्र विकेट शेष था.
