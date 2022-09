इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में चार्ली डीन (Charlotte Dean) को रन आउट करने की वजह से आलोचना झेल रही ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) को कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) का समर्थन मिला. भारतीय कप्तान ने कहा कि वो अपने खिलाड़ियों का पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं और बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट करने खिलाड़ियों की खेल के प्रति जागरुकता को दिखाता है.Also Read - झूलन गोस्वामी ने कई महिलाओं को खेल के लिए प्रेरित किया : विराट कोहली

लॉर्ड्स वनडे में जीत के साथ भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और इस शानदार सीरीज जीत के साथ भारत ने सीनियर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को भी विदाई दी जिन्होंने इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था.

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच के 44वें ओवर में दीप्ति शर्मा अटैक में आईं जब क्रीज पर चार्ली डीन और फ्रेया डेविस मौजूद थे. ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर चार्ली ने स्ट्राइक फ्रेया को दी. चार्ली 80 गेंदो पर 47 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहीं थी लेकिन भारत जीत से केवल एक ही विकेट दूर था जो कि ओवर की तीसरी गेंद के बाद मिला.

तीन गेंदों पर केवल एक रन आने के बाद चार्ली स्ट्राइक पर जाने के लिए जल्दबाजी कर रही थी और ऐसे में वो गेंदबाज के गेंद कराने के पहले ही क्रीज पर आगे निकल गईं. दीप्ति ने बल्लेबाज की हरकत को भांपा और गेंद तुरंत विकेट पर लगा दी. जिसके बाद इंग्लैंड टीम 153 रन पर ऑलआउट हो गई.

अर्धशतक लगा चुकी दीप्ति ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को शानदार जीत दिलाई लेकिन ट्विटर पर एक बार फिर इस तरह के रन आउट डिसमिसल को लेकर चर्चा शुरू हो गई जिसे पहले मांकड़िंग के नाम से जाना जाता था.

