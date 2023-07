हरमनप्रीत को स्टम्प पर बैट मारने की मिलेगी सजा? ICC भारतीय कप्तान पर लगा सकता 2 मैचों का बैन, एशियम गेम्स से हो सकती बाहर

बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने के बाद गुस्से में अपना बल्ला स्टंप पर दे मारा था. इसके बाद आईसीसी ने उनकी 75 प्रतिशत मैच फीस काटने के साथ-साथ उनके खाते में तीन डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया. इतना ही हरमनप्रीत को अब उनकी बदतमीजी की और ज्यादा सजा मिल सकती है क्योंकि क्रिकेट की शीर्ष संस्था भारतीय कप्तान पर दो मैचों का बैन लगाने की तैयारी कर रहा है.

35 साल की हरमनप्रीत के खाते में तीन डिमेरिट अंक दिए जाने के कारण उन पर कम से कम दो मैचों के निलंबन का तलवार लटकने लगा है. इसका मतलब है कि उनका अब एशियन गेम्स 2023 के दो मैचों से बाहर होना तय लग रहा है.

मैदानी अंपायर द्वारा आउट दिए जाने के बाद उन्होंने स्टंप्स पर बल्ला मारा. हरमन ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारोह के दौरान अंपायरिंग के खिलाफ भी बात की. सीरीज का निर्णायक मुकाबला रोमांचक टाई होने के बाद, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच में अंपायरिंग की कड़ी आलोचना की और इसे “दयनीय” बताया, साथ ही कहा कि वह कुछ फैसलों से “वास्तव में निराश” थीं.

हरमनप्रीत यहीं नहीं रुकीं. फोटो समारोह के दौरान भी उन्होंने बांग्लादेश से अंपायरों को फोटोग्राफ के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय कप्तान ने कहा, “ केवल आप यहां क्यों हैं? अंपायरों ने आपके लिए मैच टाई करा दिया. उन्हें बुलाओ! बेहतर होगा कि हम उनके साथ एक फोटो भी ले लें।”

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान की इस टिप्पणी पर बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना काफी भड़क गईं और वह अपने खिलाड़ियों को वापस ड्रेसिंग रूम में ले गईं.