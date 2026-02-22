Hindi Cricket Hindi

Will India Give Chance To Sanju Samson In Match Against South Africa In Place Of Tilak Varma Suryakumar Yadav Give Response

'अभिषेक या तिलक की जगह?' संजू सैमसन को मौका देने के सवाल पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का हंसता-मुस्कुराता जवाब

क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में तिलक वर्मा को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकती है? इस सवाल के जवाब पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा सटीक जवाब दिया है.

Suryakumar Yadav on Tilak Varma

अहमदाबाद: भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संघर्ष ही करते हुए दिख रहे हैं. वह अपने आक्रामक और सहज अंदाज में नजर नहीं आए हैं. लेकिन टीम प्रबंधन का उन पर पूरा भरोसा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि तिलक की जगह किसी और को प्लेइंग इलेवन में लाने की कोई योजना नहीं है. सूर्या ने कहा कि तिलक टीम मैनेजमेंट के प्लान के हिसाब से ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

तिलक वर्मा इस वर्ल्ड कप में लय हासिल नहीं कर पाए हैं

बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक का करियर स्ट्राइक-रेट 141 से ज्यादा है. लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप में यह 120.45 का है. धीमी पिचों पर तिलत की अपनी नैसर्गिक लय नहीं मिल पा रही है. गेंद जहां थोड़ी धीमी आ रही है या पिच में फंस यानी ग्रिप कर रहा है वहां तिलक का बल्ला नहीं चल पा रहा है. लेकिन इन सब बातों से कप्तान सूर्यकुमार यादव बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं. तिलक चार मैच में सिर्फ 11 चौके और तीन छक्के लगा सके हैं और अपनी लय नहीं बदल पाए हैं. सूर्यकुमार ने कहा, ‘मेरा मतलब है कि मैंने उसे बताया है, टीम प्रबंधन ने उसे बताया है कि उसे उसी तरह बल्लेबाजी करनी है. अगर एक विकेट गिर जाता है तो वह निश्चित रूप से, पावरप्ले में जाकर अपना गेम खेल सकता है.’

सूर्यकुमार यादव ने समझाया टीम मैनेजमेंट का प्लान

भारतीय कप्तान ने इसके पीछे के कारण को समझाते हुए कहा, ‘लेकिन जैसे ही दो विकेट गिरते हैं तो उसे थोड़ा संभलकर खेलना होगा, फिर से साझेदारी करनी होगी, 10वें ओवर तक पहुंचना होगा और फिर गेंदबाजों को खेलने के लिए आक्रामकता बरतनी होगी.’

लेकिन सूर्यकुमार ने कहा कि तिलक ने भी अपने लिए ऊंचे मानक तय किए हैं. उन्होंने कहा, ‘निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि वह अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, उससे खुश नहीं होगा. उसने पिछले दो तीन अभ्यास सत्र में काफी अभ्यास किया है. लेकिन मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है. वह तीसरे नंबर पर भारत के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह इसे और बेहतर करेगा.’

क्या संजू सैमसन को मौका देने पर क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

संजू सैमसन को टीम में मौका देने के सवाल पर सूर्यकुमार ने कहा, ‘आप कह रहे हैं कि मैं उसे अभिषेक की जगह मौका दूं?’ इस पर जब रिपोर्टर ने कहा, ‘तिलक की जगह.’ इस सुझाव पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा, ‘तुम्हारा मतलब है, मुझे उसे (सैमसन को) तिलक की जगह खिलाना चाहिए?’

उन्होंने कहा, ‘पावरप्ले में सब ठीक चल रहा है. हम 40-50 रन बना रहे हैं. यह सामान्य क्रिकेट है. अब हम द्विपक्षीय मैच में इतना अच्छा खेले हैं. ऐसा होता है. हमें खुद से भी उम्मीदें हैं. 220, 240, 250 रन बनाने की उम्मीद.’

सूर्यकुमार यादव ने पिच के मिजाज पर भी रखी राय

सूर्यकुमार ने कहा, ‘लेकिन यहां विकेट थोड़े अलग हैं. अब तक हमने जिन चार विकेट पर खेले हैं, वे थोड़े अलग और चुनौतीपूर्ण थे. ऑफ-स्पिनर पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं. इसलिए हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि हम अपनी सुपर आठ यात्रा शुरू करते ही इससे निपट लेंगे.’

सूर्यकुमार टीम की गेंदबाजी से बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व है. मुझे पता है कि किसी दिन, अगर हम कभी 170, 175 या 180 रन बनाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है जो मैच बचा सकता है और मैच जीता सकता है.’

