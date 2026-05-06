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क्या पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेल सकता है भारत! खेल मंत्रालय ने इस फैसले से कर दिया साफ
आने वाले कुछ सालों में भारत कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा. उसे 2029 में ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी, 2030 में कॉमनवेलल्थ गेम्स और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है. इस संबंध में खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है.
भारत और पाकिस्तान के संबंध पिछले एक-डेढ़ दशक में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही और हर स्तर पर उनकी कश्मकश साफ दिखती है. ऐसे में दोनों ही देश अब किसी भी खेल में एक-दूसरे के साथ द्विपक्षीय खेल आयोजनों में शिरकत नहीं करते हैं. ये देश बहुराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं (मल्टी नेशन गेम्स) में ही एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं.
पिछले साल एशिया कप 2025 से भारत अब दोस्ताना माहौल में भी इस देश से खेलना पसंद नहीं करता है. अब भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाीड़ियों से किसी भी मैच के दौरान न तो हाथ मिलाते हैं और न ही कोई बातचीत करते दिखते हैं. इस बीच खेल मंत्रालय ने बुधवार को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है.
खेल मंत्रालय ने दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर भारत का प्रतिबंध जारी रहेगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत की तरफ से आयोजित बहुपक्षीय आयोजनों में हिस्सा ले सकेंगी. भारत सरकार की ओर से उन्हें इसकी छूट दी गई है. राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा, ‘जहां तक एक-दूसरे के देश में होने वाले द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी.’
इस विज्ञप्ति में आगे बताया गया है, ‘न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे. अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में चाहे वे भारत में हों या विदेश में, हम अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणाली और अपने खिलाड़ियों के हितों से निर्देशित होते हैं. इस बात को मद्देनजर रखना भी प्रासंगिक है कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत एक विश्वसनीय स्थल के रूप में उभर रहा है.’
बता दें आने वाले सालों में भारत साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. इसके अलावा वह साल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुका है. क्रिकेट में भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 और पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी भी करेगा.
भारत ने एशियन गेम्स 2038 की मेजबानी में रुचि दिखाई है, और इस प्रस्ताव पर पिछले महीने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में चर्चा भी हुई थी. अगर भारत को इन खेलों की मेजबानी मिल जाती है तो साल 1982 के बाद यह पहला मौका होगा, जब भारत 46 साल बाद एशियाई गेम्स की मेजबानी करेगा.
मंत्रालय ने कहा है कि खिलाड़ियों, तकनीकी कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय खेल अधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, ताकि भारत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सके.
मंत्रालय ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के संबंध में, उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए अधिकतम 5 वर्ष की सीमा के अधीन प्राथमिकता के आधार पर ‘मल्टी-एंट्री वीजा’ (बहु-प्रवेश वीजा) प्रदान किया जाएगा. इससे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, देश में उनके आने-जाने और देश के भीतर उनकी आवाजाही में आसानी होगी. स्थापित प्रथा के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के प्रमुखों को भारत यात्रा के दौरान उचित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा.’
(एजेंसी से)
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