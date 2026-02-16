  • Hindi
T20 World Cup 2026: ENG vs ITA- विल जैक्स ने इंग्लैंड को उलटफेर से बचाया, सुपर 8 में बनाई जगह

इंग्लैंड की टीम बैटिंक के दौरान एक समय पर 105 रन जोड़कर 5 विकेट गंवा चुकी थी. लेकिन उन्होंने 22 बॉल 53 रनों की दमदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाए. इस रन चेज में इटली ने भी एक वक्त उसके धुएं उड़ा दिए.

विल जैक्स के ऑलराउंडर प्रदर्शन से इंग्लैंड ने आखिर तक जुझारू प्रदर्शन कर रही इटली को 24 रन से हराकर सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए जैक्स की आक्रामक पारी के दम पर इंग्लैंड ने आखिरकार अपनी लय हासिल करते हुए 7 विकेट पर 202 रन बनाए. जैक्स ने 22 गेंद में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए. टूर्नामेंट में पहली बार टीम को 200 रन के पार पहुंचाया.

जवाब में इटली ने शानदार प्रदर्शन किया और एक समय लग रहा था कि कोई उलटफेर हो जाएगा. लेकिन इंग्लैंड ने समय पर वापसी की. इटली के लिए बेन मानेंटी ने 25 गेंद में 60 और ग्रांट स्टीवर्ट ने 23 गेंद में 45 रन बनाए.

जैक्स ने समय पर मानेंटी को आउट करके इंग्लैंड को मैच में लौटाया. इटली की टीम 20 ओवर में 178 रन ही बना सकी. इंग्लैंड के लिए सैम कुरेन ने 22 और जैमी ओवर्टन ने 18 रन देकर तीन तीन विकेट लिए.

एक समय पर इटली का स्कोर तीन विकेट पर 22 रन था लेकिन बेन ने जबर्दस्त पारी खेलकर सिर्फ 22 गेंद में अर्धशतक बनाया. यह टी20 वर्ल्ड कप का संयुक्त पांचवां सबसे तेज और असोसिएट देश के किसी बल्लेबाज का संयुक्त दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

उन्होंने जैक्स को एक ओवर में दो चौके और दो छक्के समेत 21 रन निकाले. जस्टिन मोस्का ने बखूबी साथ निभाते हुए 34 गेंद में 43 रन बनाए. दोनों ने 48 गेंद में 92 रन की साझेदारी की लेकिन जैक्स ने बेन का विकेट लेकर पासा पलट दिया.

इससे पहले टूर्नामेंट में खराब शुरूआत के बाद दो बार की चैम्पियन इंग्लैंड ने इस अहम मुकाबले में शानदार वापसी की लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने का सिलसिला जारी रहा. एक समय पर इंग्लैंड के पांच विकेट 105 रन पर गिर गए थे, जिसके बाद जैक्स और सैम करन (19 गेंद में 25 रन ) ने अच्छी साझेदारी की. दोनों ने छठे विकेट के लिये 25 गेंद में 54 रन जोड़े.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने 15 गेंद में दो चौकों और दो छक्कों के साथ 28 रन बनाए. पहले पांच ओवर में इंग्लैंड ने 50 रन बना लिए थे.

अनुभवी जोस बटलर का खराब फॉर्म जारी रहा और वह तीन रन बनाकर तीसरे ओवर में ग्रांट स्टीवर्ट का शिकार हुए. पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर दो विकेट पर 54 रन था. साल्ट को छठे ओवर में अली हसन ने आउट किया जिनका शानदार कैच डीप स्क्वेयर लेग में एंथोनी मोस्का ने लपका. जैकब बेथेल ने 20 गेंद में 23 रन बनाए लेकिन वह भी साल्ट के जाने के बाद टिक नहीं सके.

कप्तान हैरी ब्रूक नौ गेंद में 14 रन बनाकर जेजे स्मट्स की गेंद पर आउट हुए. इससे पहले उन्होंने इसी गेंदबाज को लॉन्ग ऑफ और स्क्वेयर लेग पर छक्का लगाया था. टॉम बेंटोन ने 21 गेंद में 30 रन बनाए.

