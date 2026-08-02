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IND Vs SL: क्या चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर होंगे जसप्रीत बुमराह? ये खिलाड़ी ले सकता है उनकी जगह

IND Vs SL: स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. ऐसे में उनके पहले टेस्ट में खेलने पर संशय गहरा गया है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 2, 2026, 4:10 PM IST
Jasprit Bumrah
इंग्लैंड के खिलाफ मैच में लगी थी चोट.
  • बुमराह हो सकते हैं बाहर
  • घुटने में है तकलीफ
  • टीम में पहले किए गए थे शामिल
  • जगह ले सकता है ये गेंदबाज

Jasprit Bumrah IND Vs SL: 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया की चिंता बढ़ गई है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के इस सीरीज से बाहर रहने की संभावना जताई जा रही है. उनके बाएं घुटने में अब भी परेशानी बनी हुई है. बुमराह को 16 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. चोट के बाद उनके घुटने में सूजन आ गई, जिसके चलते वह 19 जुलाई को खेला गया सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे. अब उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसी वजह से श्रीलंका दौरे पर उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है.

श्रीलंका दौरे से बाहर होने की आशंका

रविवार को एक सूत्र ने बताया, “जिस दिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बुमराह ने श्रीलंका दौरे के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, असलियत यह थी कि उन्होंने उस समय तक गेंदबाजी शुरू ही नहीं की थी. इस हफ्ते बेंगलुरु में बीसीसीआई सीईओ में रहने के दौरान उन्होंने एक भी गेंद नहीं फेंकी. मेडिकल टीम को लगा कि उन्हें ठीक होने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि अगर बुमराह तुरंत खेलने लगते हैं तो घुटने की चोट और बढ़ सकती है. उनका पूरी तरह ठीक होना प्राथमिकता है और इसका मतलब है कि उनके श्रीलंका दौरे से बाहर रहने की आशंका है.”

और पढ़ें: श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट हैं जसप्रीत बुमराह- पास किया फिटनेस टेस्ट, 8 महीनों बाद लाल गेंद से खेलेंगे मैच

टीम में हुए थे शामिल

शुरुआत में बुमराह को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन यह उनके फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था. अब, अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति के किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की उम्मीद है. बुमराह की जगह टीम में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब नबी सबसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के लिए रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लिए थे.

15 अगस्त से खेला जाएगा पहला टेस्ट

बुमराह के अलावा, भारत के तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार शामिल हैं. भारतीय टेस्ट टीम के 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है. भारतीय टीम कोलंबो के एनसीसी में 7 से 9 अगस्त तक तीन दिन के प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी, जिसके बाद उसे 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलना है. दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त के बीच सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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