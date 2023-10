क्या IPL 2024 से पहले रिटायर हो जाएंगे MS Dhoni! ये है कैप्टन कूल का जवाब

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) 42 साल के हो चुके हैं और वह अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल (IPL) में एक्टिव हैं. इस लीग के सबसे सफल कप्तानों में शुमार धोनी ने पिछले सीजन ही अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5वीं बार इस लीग का चैम्पियन बनाया था. धोनी वह पूरा सीजन घुटने की चोट के साथ खेले थे और उन्होंने फैन्स को यह तभी साफ कर दिया था कि वह अगले सीजन में अपने फैन्स के लिए खेलना चाहते हैं लेकिन इस पर फैसला इस साल दिसंबर में आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले लेंगे. अब जैसे-जैसे यह तारीख पास आ रही है फैन्स को इसकी चिंता होने लगी है.

इस बीच धोनी हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के सिलसिले में फैन्स से रू-ब-रू हुए और उन्होंने यहां IPL 2024 में खेलने पर अपनी स्थिति साफ कर दी. धोनी की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल इस वीडियो में धोनी से उनके खेल पर बात कर रहे एंकर ने सवाल करते हुए उन्हें रिटायर्ड क्रिकेटर संबोधित किया तो इस पर धोनी ने उन्हें तुरंत सही कर दिया. उन्होंने साफ किया कि ‘रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल ड्यूटी.’ यानी उन्होंने साफ कर दिया कि वह अभी भी लीग क्रिकेट में एक्टिव हैं और वह आईपीएल 2024 में खेलने को बेताब हैं.

Retired from international cricket, not IPL.

MS Dhoni is raring to go in IPL 2024.pic.twitter.com/bgcO22RD84

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2023