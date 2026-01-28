By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप से बाहर होगा पाकिस्तान! आइसलैंड को पूरी उम्मीद, बोला- जल्दी फैसला करो
बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी उसके साथ खड़े होने के लिए वर्ल्ड कप छोड़ने का फैसला लेगा. ऐसे में आइसलैंड इसमें अपने लिए मौका तलाश रहा है.
पड़ोसी देश पाकिस्तान आगामी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होगा या नहीं यह फैसला को आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के इस फैसले का आइसलैंड क्रिकेट (IC) बेसब्री से इंतजार कर रहा है. आइसलैंड ने पाकिस्तान की मौज लेते हुए कहा कि वह जल्दी ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला कर लें क्योंकि उसकी जगह हम इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगे. उसने पाकिस्तान से मौज लेते हुए आइसलैंड से श्रीलंका के लिए लगातार महंगे हो रहे टिकटों पर भी चिंता जताई है.
बता दें हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी अंतरिम सरकार के फैसले के चलते इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया. टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है. बांग्लादेश ने भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में आई अस्थिरता के चलते सुरक्षा का बहाना बनाकर यहां खेलने से इनकार कर दिया. उसने इससे पहले इस टूर्नामेंट के अपने सभी मैच पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में आयोजित करने की ICC से गुहार लगाई थी, जिसे ICC ने अपने नियमित सदस्यों के साथ मीटिंग कर वोटिंग के आधार पर खारिज कर दिया.
We really need Pakistan to decide soon upon their participation in the T20 WC.
We are ready to take off as soon as they pull out on 2nd Feb, but the flight schedule is a logistical nightmare to get us to Colombo in good time for 7th Feb.
Our opening bat is an insomniac! pic.twitter.com/2hJSpMn0Cx
— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 28, 2026
बांग्लादेश की मांग के पक्ष में उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान ही समर्थन में उतरा था, जबकि बाकि सभी सदस्य देशों का मानना था कि भारत में उसके खिलाड़ियों, सपॉर्ट स्टाफ, दर्शकों और मीडिया की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और उसकी टीम को यहीं आकर खेलना चाहिए. हालांकि ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला कर लिया. इसके बाद PCB भी अपनी सरकार के साथ अब इस बात पर मंथन कर रहा है कि क्या उसे इस वर्ल्ड कप में बने रहना चाहिए या फिर बांग्लादेश के साथ खड़ा होने के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो जाना चाहिए.
इन अटकलों पर आइसलैंड क्रिकेट ने मौज लेते हुए पाकिस्तान से कहा कि वह जल्दी ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला ले. ताकि उसकी जगह ICC उसकी टीम को यहां खेलने का मौका दे. आइसलैंड ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, ‘हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप भाग लेने का फैसला जल्दी ले. जैसे ही वह 2 फरवरी को टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला लेगा तो हम वहां जाने के लिए तैयार हैं. लेकिन फ्लाइट का शेड्यूल इतना पेचीदा है कि 7 फरवरी तक समय पर कोलंबो पहुंचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है.’
इसके अलावा उसने यह भी लिखा कि हमारे ओपनिंग बल्लेबाज को अनिंद्रा की भी समस्या है. यह जेट लेग की समस्या को बताने के मकसद से उसने लिखा है.
अपनी बात को साबित करने के लिए आइसलैंड क्रिकेट ने रेयकाविक एयरपोर्ट ( Reykjavík Airport) से कोलंब एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की टिकटों के रेट भी साझा किया है. उसके स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि आइसलैंड की मुद्रा के लिहाज यह यह किराया 3 लाख क्रोना के करीब बैठ रहा है. आइसलैंड क्रिकेट का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इस पर कई यूजर्स पीसीबी की जमकर मौज भी ले रहे हैं.
