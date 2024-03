ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विल पुकोवस्की के सिर पर 13वीं बार लगी गेंद, चोटिल होने के बाद छोड़ना पड़ा मैदान

होबार्ट: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विल पुकोवस्की (Will Pucovski) को रविवार को तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच में विक्टोरिया की तरफ से खेलते हुए सिर में चोट लगने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे पुकोवस्की ने तब खाता भी नहीं खोला था जब रिले मेरडिथ का बाउंसर उनके हेलमेट पर लगा. यह केवल दूसरी गेंद थी जिसका वह सामना कर रहे थे.

यह 26 वर्षीय खिलाड़ी अपने करियर में अब तक 13वीं बार कन्कशन का शिकार हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने से पहले ही वह 9 बार कन्कशन का सामना कर चुके हैं. 442 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए विक्टोरिया की ओर से विल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और अपनी दूसरी ही गेंद का सामना करते हुए सिर पर गेंद खा बैठे. हेलमेट पर गेंद लगते ही विल क्रीज पर ही गिर पड़े और फिर अंपायर ने तुरंत ही फिजियो को मैदान में आने का इशारा किया.

इस दौरान विल के साथी बल्लेबाज और फील्डर उनका हाल जानने के लिए तेजी से स्ट्राईकर एंड की तरफ दौड़ते नजर आए. पुकोवस्की चोट लगने के बाद घुटनों के बल बैठ गए. उन्हें तुरंत ही चिकित्सा मदद मुहैया कराई गई. इसके बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया. उनकी जगह टीम में कैंपबेल कलावे को स्थानापन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया.

Luckless Victorian Will Pucovski, again hit by a short ball. He’s gone off, retired hurt. Awful to see. @9NewsMelb pic.twitter.com/sp1YtP5Owd

