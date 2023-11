क्या भारत की प्लेइंग XI में अश्विन को मिलेगा मौका? कैसी है फाइनल मैच की पिच? रोहित शर्मा ने दिया हर सवाल का जवाब

पांच अक्टूबर को शुरू हुआ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस टूर्नामेंट का आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला रविवार, 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जहां उसकी शुरुआत हुई थी. विश्व कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.

मैच से पहले फैंस और क्रिकेट समीक्षकों के मन में कई सवाल दौड़ रहे होंगे जैसे कि पिच कैसी होगी? भारत किन 11 खिलाड़ियों को चुनेगा? किन खिलाड़ियों को बाहर रखेगा? टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए? वगैरह वगैरह. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने फाइनल से पहले इन सभी सवालों के जवाब दिए.

रोहित ने कहा, “हमने प्लेइंग इलेवन पर फैसला नहीं किया है. 15 में से कोई भी खेल सकता है. हम विकेट का आकलन करेंगे और फैसला करेंगे. हमें विकेट को देखना होगा और फिर फैसला करना होगा और निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की ताकत और कमजोरियों पर फैसला करना होगा.”

रोहित शर्मा ने कहा, “हमने इस पर फैसला नहीं किया है. हम पिच का आकलन करेंगे और कल इसे फिर से देखेंगे. हमारे 12-13 (खिलाड़ी) तय किए हैं. लेकिन हम आएंगे और देखेंगे कि हमारी ताकत क्या है. हम कल फैसला करेंगे.”

रोहित ने कहा, “ट्रैक पर थोड़ी घास है. भारत बनाम पाकिस्तान का विकेट काफी सूखा था. मेरी समझ से, यह धीमी गति का विकेट होगा. हम कल पिच देखेंगे और आकलन करेंगे. तापमान थोड़ा कम हो गया है साथ ही. मुझे नहीं पता कि ओस कितना बड़ा कारक होगी. मुझे नहीं लगता कि टॉस कोई बड़ी भूमिका निभाएगा.”

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस विश्व कप में एक अलग अंदाज में नजर आए है. रोहित ने टिककर खेलने की आदत को छोड़कर आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में जितने हो सके उतने रन जुटा भारत को एक मजबूत शुरुआत देने की भूमिका अपनाई. रोहित ने 55 की औसत से 10 पारियों में 550 ने बनाए हैं और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने.

