रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को क्या वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल पाएगी. यह सवाल काफी अहम है अक्षऱ पटेल के चोटिल होने के बाद यह सवाल काफी उठ रहा है.

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in india) ने वर्ल्ड कप (World Cup 2023) के अपनी टीम का ऐलान तो 5 सितंबर को कर दिया था. लेकिन एक सवाल सबके जेहन में रहा. सवाल यह कि क्या टीम में एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है. और न ही कोई दाएं हाथ का स्पिनर था. इस बीच अक्षर पटेल चोटिल (Axar Patel Injury) हो गए और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एंट्री होती है रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की. और यहीं से यह सवाल उठने लगा कि आज 28 सितंबर को जब अपनी टीमों के पास वर्ल्ड कप (World Cup 2023) के लिए अपनी टीम का फाइनल ऐलान का आखिरी दिन होगा तो क्या भारतीय टीम कोई बदलाव होगा.

Ashwin को मिल पाएगी World Cup 2023 में जगह

और क्या अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. अश्विन 2011 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे लेकिन 5 सितंबर को जब टीम का ऐलान हुआ तो उसमें अश्विन नहीं थे. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह टीम में जगह मिल सकती है.

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे. एशिया कप में लगी इस चोट की वजह से उन्हें नैशनल क्रिकेट अकादमी भेज दिया गया.

Rohit Sharma भी Ravichandran Ashwin से काफी प्रभावित हैं

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले रोहित ने इशारा भी किया यह अनुभवी ऑफ स्पिनर भारतीय टीम में जगह बना सकता है.

उन्होंने कहा, ‘उनके पास क्लास है. उनके पास खेल का और दबाव झेलने का बहुत अनुभव है. बात सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने बीते एक साल या कुछ समय से वनडे इंटरनैशनल मैच नहीं खेला है. लेकिन आप उनसे क्लास और अनुभव नहीं छीन सकते. उनके तरकश में कई तीर हैं.’

तो क्या आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी टीम में बदलाव करेगा. और रविचंद्रन अश्विन भारत की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनेंगे.

