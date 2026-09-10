रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर कहा- वह अभी बहुत दूर, तब देखेंगे

वनडे फॉर्मेट में अब टीम इंडिया की निगाहें अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप पर टिकी हैं. इस फॉर्मेट में भारतीय टीम काफी हद तक सेट है, लेकिन टीम में सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बने रहने को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति भी रही है. दोनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल फॉर्मेट में अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में एक्टिव हैं और दोनों ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट फॉर्मेट से करीब-करीब एक साथ रिटायरमेंट का ऐलान किया. फैन्स को यह भी डर है कि दोनों कहीं अचानक ही वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सभी को हैरान न कर दें.
वैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही पूरी तरह फिट हैं और रोहित ने हाल के कुछ महीनों में अपनी फिटनेस पर एक्स्ट्रा काम किया है. विराट की फिटनेस को लेकर कभी कोई सवाल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने इतनी शानदार फिटनेस के बाद भी टेस्ट से संन्यास लिया तो बड़े-बड़े जानकार उनके इस फैसले से हैरान थे. ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप तक उनके खेलने को लेकर चिंताएं होना स्वभाविक है.
गुरुवार को रोहित शर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो उनसे अगले साल होने वाले वनडे क्रिकेट के इस महाकुंभ को लेकर सवाल पूछे गए. इसके जवाब में भारतीय टीम के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है. मुंबई में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान रोहित ने एक पंक्ति में जवाब दिया.
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, ‘अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है, तब देखेंगे.’ वनडे वर्ल्ड कप 2027 की सह-मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. उनसे यह भी पूछा गया कि क्या भारत के खिताब जीतने पर प्रशंसकों के साथ जश्न मनाने के लिए खुली बस में परेड आयोजित की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे 2024 में रोहित के नेतृत्व वाली टीम ने वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीतने के बाद मुंबई में विजय परेड निकाली थी.
रोहित ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि अब बस परेड संभव होगी.’ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने कुछ दिन पहले स्पष्ट कर दिया था कि रोहित को लेकर अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. रोहित ने वनडे में भारत के लिए अपने आखिरी मैच में शतक बनाया था.
रोहित शर्मा के वनडे करियर की बात करें तो दाएं हाथ इस बल्लेबाज ने अब तक खेले 288 वनडे मैचों में 48.95 के औसत और 93 के स्ट्राइक रेट से कुल 11,895 रन बना लिए हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में अब तक 34 शतक जमाए हैं, जिनमें 3 दोहरे शतक भी शामिल हैं. पिछले वनडे वर्ल्ड (2023) में भारतीय टीम की कमान उनके हाथ में थी और तब भारत फाइनल में पहुंचा था, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह खिताब जीतने से चूक गया था.
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