T20 World Cup में सुपर 8 से कम कुछ भी नहीं चाहता जिम्बाब्वे, कप्तान बोले- अब चूक तो AUS के खिलाफ जीत का महत्व खत्म

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टी20 वर्ल्ड कप के अगले दौर में जगह बनाने को बेताब हैं. उन्होंने कहा कि अगर टीम यहां अपने अगले 2 ग्रुप मैच नहीं जीतती तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का कोई महत्व नहीं रहेगा.

Published: February 16, 2026 7:11 PM IST
Sikandar Raza
सिकंदर रजा @ICC

टी20 वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर करने वाली जिम्बाब्वे की नजर अब टूर्नामेंट से सुपर 8 राउंड में जगह बनाने पर है. टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने सोमवार को कहा कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप के अगले दो मुकाबलों में अगर चूक जाती है तो ऑस्ट्रेलिया पर मिली उलटफेर भरी जीत का कोई महत्व नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि इस बड़ी जीत के बाद भी टीम का पूरा ध्यान संयमित रहने के साथ लक्ष्य पर टिका है.

जिम्बाब्वे ने शुक्रवार को कोलंबो में पूर्व चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर चौंका दिया था. अब टीम मंगलवार को आयरलैंड को हराकर सुपर 8 में जगह बनाने की दिशा में मजबूत स्थिति हासिल करना चाहेगी. यह मैच पल्लेकल में खेला जाएगा.

रजा ने मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर जीत हमारी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है. लेकिन हर अगला मैच सबसे महत्वपूर्ण होता है. अगर अब हम फिसल गए तो पिछली जीत के कोई मायने नहीं रहेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘सभी खिलाड़ी पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित हैं. कल यात्रा का दिन था, उसके बाद विश्राम मिला और आज हमने अच्छा अभ्यास किया. मेरे लिए कल का मैच एक और मुकाबला है. शायद यह सबसे अहम मुकाबला है.’

आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद जिम्बाब्वे 19 फरवरी को ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में मेजबान श्रीलंका का सामना करेगा. शुरुआती दो मैचों में चार अंक लेकर टीम ग्रुप तालिका में अच्छी स्थिति में है. रजा ने स्वीकार किया कि सुपर 8 में जगह बनाने की संभावना से आगामी मुकाबलों का दबाव अलग तरह का होगा.

उन्होंने कहा, ‘यह अच्छी स्थिति है. दो जीत के बाद दुनिया जिम्बाब्वे की बात कर रही है, लेकिन हमें अपने खेल पर ध्यान देना है. आईसीसी टूर्नामेंट की खूबी यही है कि हर मैच नॉकआउट जैसा लगता है. असली चुनौती दुनिया की उम्मीदों से ज्यादा अपनी अपेक्षाओं को संभालने की है.’ रजा ने कहा कि आईसीसी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों के जीवन को बदल सकता है.

उन्होंने कहा, ‘दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना पहचान, सम्मान, आर्थिक लाभ, हर तरह से जीवन बदलता है. हम अगर अच्छा करते हैं तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और हम अपनी कहानी आगे लिखते रहना चाहेंगे.’

(एजेंसी से)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Arun Kumar

Arun Kumar

