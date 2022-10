बांग्लादेश में खेले जा रहे टी20 महिला एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में 1 रन से मात देकर फाइनल में एंट्री कर ली है. अब लंकाई टीम खिताबी मुकाबले में शनिवार को भारत के खिलाफ भिड़ेगी. इससे पहले इस साल यूएई में खेले गए पुरुष एशिया कप में श्रीलंका ने ही यह खिताब अपने नाम किया था. अब महिला टीम को भी वही आस है.Also Read - Womens Asia Cup 2022: सेमीफाइनल का शेडयूल आया सामने, जानिए भारत का किससे और कब होगा मुकाबला?

सिलहट में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. उसने हर्षिता मडावी (35) और अनुष्का संजवनी (26) की बदौलत 20 ओवर में 122 रन बनाए. पाकिस्तान की नशरा संधू ने सर्वाधिक 3 विकेट लेकर श्रीलंका को यहां बड़ा स्कोर खड़ा करने नही दिया. Also Read - महिला एशिया कप: बारिश के चलते बाहर हुआ बांग्लादेश, पहली बार थाईलैंड सेमीफाइनल में

