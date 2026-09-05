EnglishHindi

IND vs PAK: महिला एशिया कप- महामुकाबले से पहले दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान को चेताया- बोलीं- हम हमेशा उनसे एक कदम आगे

स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले उसे चेताया है. उन्होंने कहा कि हम अब तक उनसे एक कदम आगे रहे हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: September 5, 2026, 1:06 PM IST
Deepti Sharma India
दीप्ति शर्मा @Instagram

महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी. ग्रुप A में यह भारत का तीसरा और आखिरी मुकाबला है और टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है. इस मैच से पहले टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रही है और इस मैच में भी वह अपना यही प्रदर्शन दोहराने मैदान पर उतरेगी. उन्होंने कहा कि टीम किसी पुराने रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोच रही. भारत का पूरा ध्यान अपने खेल पर है और टीम हर मैच में प्रतिद्वंद्वी से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है.

इस चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. इससे टीम के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होगी. हालांकि दीप्ति ने भारत के शानदार रिकॉर्ड की वजह से कोई खास मानसिक फायदा मिलने की बढ़त को साफतौर पर नकारा है. उन्होंने कहा कि टीम अपने खेल पर फोकस रखेगी न कि अपने रिकॉर्ड्स पर.

और पढ़ें: Women's Asia Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ आखिर कैसा है मंधाना और शेफाली का प्रदर्शन? हेड टू हेड आंकड़े भी जानिए

भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार (5 सितंबर) को 18वीं बार एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी. दोनों के बीच इस फॉर्मेट में अब तक खेले गए 17 मुकाबलों में से 14 में भारत ने जीत दर्ज की है. पिछले बार यह दोनों टीमें महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने स्मृति मंधाना के 68 रन और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट की बदौलत 64 रन से जीत हासिल की थी.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीप्ति ने पत्रकारों से कहा, ‘देखिए, ऐसा कोई फायदा नहीं है. बात बस इतनी है कि हमने उनके खिलाफ जो भी मैच जीते हैं (चाहे वह एशिया कप हो या कोई और मैच) हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहे हैं, बस यही बात है. हम बस यही चाहते हैं कि एक टीम के तौर पर उनके खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेलें.’

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट का आगाज थाईलैंड को हराकर किया था, जबकि दूसरे मुकाबले में हांगकांग को धूल चटाई. हालांकि, दीप्ति ने कहा कि टीम का मुख्य ध्यान सामूहिक प्रदर्शन और जीत का सिलसिला बनाए रखने पर है.

भारतीय ऑलराउंडर ने कहा, ‘देखिए, पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. चाहे आप बॉलिंग यूनिट को देखें या बैटिंग यूनिट को. अगर मैं हॉन्ग कॉन्ग, चीन के खिलाफ हुए मैच की बात करूं, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें संतुलित थीं. जिस खिलाड़ी का दिन अच्छा होता है, वह बेहतर करने और खेल को आगे ले जाने की कोशिश करती है. उसके आस-पास के खिलाड़ी उसे सकारात्मक बातें बताते हैं ताकि वह अपने खेल में और बेहतर कर सके. हमारी टीम भी अच्छी है और उनके गेंदबाज भी अच्छे हैं. हम यह जानते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत पर अधिक ध्यान देते हैं.’

स्मृति मंधाना का प्रदर्शन हॉन्ग कॉन्ग, चीन के खिलाफ शानदार रहा और हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ उन्होंने 64 गेंदों में 124 रनों की तूफानी पारी खेली. मंधाना के साथ-साथ शेफाली वर्मा भी अच्छी फॉर्म में हैं. हालांकि, मध्यक्रम में टीम की बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय बिताने में नाकाम रही हैं. वहीं, थाईलैंड पर हालिया जीत के बावजूद पाकिस्तान पर टॉप-ऑर्डर की बल्लेबाजी की कमजोरियों को दूर करने का दबाव बना हुआ है.

(एजेंसी: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.