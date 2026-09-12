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महिला एशिया कप: सेमीफाइनल में सब कुछ झोंककर भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाईं फातिमा सना तो फूट-फूट कर रोईं- वीडियो वायरल

महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 47 रन बनाने का साथ-साथ 4 विकेट भी लिए. इसके बावजूद वह टीम को जीत नहीं दिला पाईं.

Written by: Arun Kumar
Published: September 12, 2026, 12:09 PM IST
Fatima Sana
फातिमा सना, पाकिस्तान की कप्तान @ICC

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. शुक्रवार की रात पाकिस्तान की टीम महिला एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरी थी. कप्तान फातिमा सना को छोड़कर टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लचर ही रहा, जिसके चलते पाकिस्तान 4 विकेट से हार गया. मैच के बाद कप्तान फातिमा सना का दिल टूट गया और वह फूट-फूट कर रोती दिखाई दीं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

सेमीफाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका ने पहले बैटिंग का आमंत्रण दिया था. पाकिस्तान ने धीमा खेल दिखाया और शुरुआती 10 ओवर में वह सिर्फ 52 रन ही जोड़ पाई और उसने 4 विकेट गंवा दिए थे. उसके टॉप 5 बल्लेबाजों में सिर्फ 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाईं. 16 ओवरों तक उसने 5 विकेट गंवाकर 92 रन बनाए थे.

और पढ़ें: Women's Asia Cup: 'मैंने तीन विकेट लिए, फिर भी…' भारत से बुरी तरह हारकर बोलीं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना

पारी के 10वें ओवर में ही नंबर 6 पर उतरीं कप्तान फातिमा सना ने एक छोर पर खूंटा गाढ़ दिया और उन्होंने मैच की अहमियत समझते हुए कुछ अच्छे शॉट्स लगाए. उन्होंने 36 बॉल की अपनी पारी में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के भी जमाए. वह अंत तक आउट नहीं हुईं. उनकी इस पारी की बदौलत पाकिस्तान 20 ओवर में 130 रन ही बना पाया.

131 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा नहीं दिख रहा थे लेकिन कप्तान फातिमा सना ने मैच का रुख पलटने की ठान ली थी. पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने श्रीलंका को 5 के कुल स्कोर पर 2 झटके दिए. 33 रन जोड़ने तक श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से पाकिस्तान की मैच पर पकड़ मजबूत दिख रही थी.

इस बीच हर्षिता समरविक्रमा (36) और कविशा दिलहारी (33) ने श्रीलंका की बिखरती हुई पारी को संभाला और एक बार उसे जीत की ओर ले जाने का काम किया. फातिमा सना ने 17वें ओवर में इन दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर एक बार फिर टीम की वापसी कराने की कोशिश की. इस बीच नीलाक्षिका सिल्वा (18*) और विकेटकीपर बल्लेबाज कौशानी नुथयांग्ना (10*) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. श्रीलंका ने 8 गेंदें बाकी रहते यह मैच अपने नाम कर फाइनल में एंट्री कर ली, जहां रविवार को उसका सामना भारत से होगा.

मैच के बाद कप्तान फातिमा सना निराश दिखाई दीं और वह अपने आंसू नहीं रोक पाईं. वह निराश होकर मैदान पर घुटने के बल बैठ गईं और इस दौरान उनकी आंखें छलक उठीं. इस दौरान टीम की साथी खिलाड़ियों ने उन्हें ढांढस बंधाई तो औपचारिकता निभाने के लिए खड़ी हुईं और उन्होंने मैदानी अंपायरों और श्रीलंकाई बल्लेबाजों से हाथ मिलाया. इस दौरान वह लगातार निराश और हताश दिख रही थीं. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें टीम की हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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