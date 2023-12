इंग्लिश फुटबॉलर ने महिलाओं के खिलाफ उगला जहर, ईशा गुहा ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली. इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर और इन दिनों कॉमेंटेटर की भूमिका निभा रहीं ईशा गुहा (Isha Guha) ने इंग्लैंड के फुटबॉलर जॉय बार्टन ( Joey Barton) को जमकर लताड़ लगाई है. बार्टन ने कहा था कि वह महिलाओं को पुरुष खेलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए. इस पर गुहा ने कहा कि भले लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल रहे हों लेकिन महिलाएं पुरुषों के खेल में काम कर सकती हैं, जैसे पुरुष महिलाओं से जुड़े खेल में अपनी भूमिका निभाते हैं.

बता दें ईशा गुहा इंग्लैंड की दो बार की वर्ल्ड कप चैम्पियन टीम का हिस्सा रही हैं. क्रिकेट से संन्यास के बाद वह क्रिकेट कॉमेंटेटर बन गईं और इस फील्ड में शानदार भूमिका निभा रही हैं. इन दिनों वह ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान सीरीज में कॉमेंट्री कर रही हैं.

दरअसल कुछ दिनों पहले जॉय बार्टन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, ‘महिलाओं को पुरुषों के खेल पर बात करने का अधिकार नहीं है. चलो भी! सीरियस हो जाओ. यह बिल्कुल अलग खेल है. यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं. हम हमेशा चीजों को अलग तरह से देखेंगे. महिलाओं का खेल फल-फूल रहा है. यह देखने में शानदार है. मैं पुरुषों के क्षेत्र में उनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले सकता.’

