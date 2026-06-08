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Women T20 Wrold Cup: ICC ने किया कॉमेंट्री पैनल का ऐलान, मैथ्यू हेडन, दिनेश कार्तिक, मिताली राज समेत कई बड़े नाम बिखेरेंगे आवाज का जादू

महिला टी20 वर्ल्ड कप में इस बार महिला और पुरुष टीमों के कई पूर्व क्रिकेटर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. आईसीसी ने आज अपने कॉमेंट्री पैनल की घोषणा कर दी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 8, 2026, 4:36 PM IST
ICC Commentary
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ICC कॉमेंट्री पैनल का ऐलान @ICC

Women T20 Wrold Cup- ICC Commentary Panel: इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपनी कॉमेंट्री और ब्रॉडकास्ट टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया. इस टीम में दुनिया भर के कई पूर्व कप्तान, वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी और अनुभवी कॉमेंटेटर शामिल हैं, जो टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को बेहतरीन विश्लेषण और रोमांचक अनुभव देंगे. इस कड़ी में भारत के लिए पूर्व में क्रिकेट खेल चुकीं कई जानी-मानी हस्तियां भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी. ये सब कॉमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच के आंखों देखा हाल सुनाते हुए भारतीय टीम और दर्शकों का उत्साह बढ़ाएंगे.

आईसीसी द्वारा घोषित कमेंट्री पैनल में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ताश फरांट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, न्यूजीलैंड की केटी मार्टिन, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर, आयरलैंड की इसोबेल जॉयस, भारत की वेदा कृष्णमूर्ति और पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

और पढ़ें: महिला टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तस्वीर साफ, कौन किससे भिड़ेगा!

इस टीम में कई ऐसे सदस्य भी हैं, जो अपने-अपने देशों के लिए विश्व कप जीत चुके हैं. मेल जोन्स और जूलिया प्राइस ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. वहीं स्टेसी-एन किंग वेस्टइंडीज की उस टीम में शामिल थीं जिसने महिला टी20 विश्व कप जीता था. इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ियों ईसा गुहा और एबोनी रेनफोर्ड-ब्रेंट ने भी अपने देश को विश्व कप और टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

पुरुष क्रिकेट के कुछ बड़े नाम भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे. इनमें ऑस्ट्रेलिया के दो बार के विश्व कप विजेता मैथ्यू हेडन, भारत के दिनेश कार्तिक और वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट शामिल हैं. इसके अलावा नासिर हुसैन, इयान बिशप और इयान स्मिथ जैसे अनुभवी कॉमेंटेटर भी टूर्नामेंट में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. इन सभी ने क्रिकेट के कई ऐतिहासिक मुकाबलों में कमेंट्री की है और प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

आईसीसी ने प्रस्तोता और ब्रॉडकास्ट टीम में चार्ल्स डेगनॉल, नैटली जर्मनोस, एलन विल्किंस, लॉरा मैकगोल्ड्रिक, जतिन सप्रू, कैस नायडू, रौनक कपूर और अली मिशेल को भी शामिल किया है. ये सभी टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों तक खिलाड़ियों की कहानियां, मैचों का विश्लेषण और मैदान से जुड़ी खास जानकारियां पहुंचाएंगे.

महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में होगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी, जबकि फाइनल मैच 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. कुल 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी और पूरे टूर्नामेंट में 33 मैच खेले जाएंगे.

मिताली राज ने कहा कि इस बार सभी टीमों में शानदार प्रतिभा मौजूद है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने प्रदर्शन से टूर्नामेंट का रुख बदल सकते हैं. वहीं, ईसा गुहा ने कहा कि इंग्लैंड के सभी मेजबान शहर और मैदान इस बड़े आयोजन के लिए शानदार मंच प्रदान करेंगे.

पूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि महिला क्रिकेट का स्तर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और यह टूर्नामेंट नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा. इयान बिशप का मानना है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट यादगार पल देता है और इस बार भी प्रशंसकों को कई ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेंगे.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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