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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: आज होगा भारतीय टीम का ऐलान, फैन्स को वनडे वर्ल्ड कप की जीत के बाद इस खिताब की भी उम्मीद

भारतीय महिला टीम ने बीते साल पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा था. उसके पास टी20 वर्ल्ड कप का भी सूखा है और फैन्स को इस बार उनसे इसे भी खत्म करने की आस है.

Published date india.com Published: May 2, 2026 12:33 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Women World Cup INDw vs SLw
महिला भारतीय टीम @BCCI/x

अगले महीने इंग्लैंड में आयोजित होने जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. टीम की घोषणा शनिवार की शाम मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में ही की जाएगी. इस टीम के चयन से पहले सिलेक्टर्स के सामने कई सवाल हावी हैं, जो उनके मन में दुविधाएं ला रहे होंगे. बता दें महिला टी20 वर्ल्ड कप का यह 10वां संस्करण है, जो 12 जून से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड में खेला जाना है. भारत की नजरें खिताब पर रहने वाली हैं. चयन समिति की बैठक बीसीसीआई मुख्यालय में होगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान किया जाएगा

इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी खेलेगी. यह सीरीज अपनी तैयारियों को परखने और योजनाओं को अंतिम रूप देने का बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम से इस बार काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने घर में जीता था.

भारत ने पिछले साल दिसंबर में घर में श्रीलंका को 5-0 से हराया था. इसके बाद इंग्लैंड को उसी के घर में मात दी और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी 2-1 से हराया, लेकिन पिछले महीने साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा.

साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम प्रबंधन ने कई खिलाड़ियों को आजमाया, उपकप्तान स्मृति मंधाना को आराम दिया और कई नए विकल्पों को मौका दिया. हालांकि, गेंदबाजी अब भी टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

टीम का बड़ा हिस्सा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अमिता शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति को 15 सदस्यीय टीम पूरी करने के लिए कुछ अहम स्थानों पर फैसला लेना होगा. बैटिंग ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा और बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को हाल में डेब्यू का मौका मिला और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, लंबे समय बाद टीम में लौटीं पावर हिटर भारती फुलमाली ने भी अपनी दावेदारी मजबूत की है.

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन तीनों को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलती है, खासकर तब जब मेजबान इंग्लैंड ने 12 टीमों के इस टूर्नामेंट के लिए तीन बाएं हाथ की स्पिनर चुनी हैं. अगर भारत वर्ल्ड कप के लिए तेज गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प चुनता है, तो WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली नंदिनी शर्मा को मौका मिल सकता है.

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साउथ अफ्रीका दौरे पर टी20 डेब्यू करने वाली नंदिनी शर्मा और काश्वी गौतम का चयन भी दिलचस्प रहेगा, खासकर तब जब अमनजोत कौर पीठ की चोट के कारण बाहर हो सकती हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ 8 मई से 2 जून तक होने वाली टी20 सीरीज के लिए चयनकर्ता 17 या 18 सदस्यीय टीम चुन सकते हैं, जिससे वैष्णवी शर्मा के लिए भी दरवाजा खुल सकता है.

हालांकि, टीम में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है, इसलिए राधा यादव, स्नेह राणा और जी कमलिनी जैसे खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहने का खतरा भी बना हुआ है. राधा यादव का मामला सबसे दिलचस्प है. उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में भारत की टी20 सीरीज में छह विकेट लिए थे, लेकिन उसके बाद से वह इस फॉर्मेट में नहीं खेली हैं.T20 वर्ल्ड कप अब करीब है और ऐसे में शनिवार शाम मुंबई में होने वाला यह चयन भारत की पहली महिला टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की उम्मीदों को काफी हद तक तय करेगा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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